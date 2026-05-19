Zürich - Künstliche Intelligenz ist in Schweizer Unternehmen breit angekommen: 97 Prozent der Organisationen berichten von laufenden KI-Initiativen. Gleichzeitig sehen sich viele beim nächsten Schritt ausgebremst. Nur 5 Prozent geben an, dass ihre Datenbasis bereits ausreichend auf den Einsatz von KI vorbereitet ist. Das zeigt die D&B AI Momentum Umfrage von Dun & Bradstreet (Erhebung im ersten und zweiten Quartal 2026). 60 Prozent der Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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