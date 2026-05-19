Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag zum Start freundlich gezeigt. Der Markt setzt derzeit seine Hoffnungen auf eine Friedenslösung im Iran. Allerdings ist auch eine erneute militärische Eskalation nicht vom Tisch. Dreh- und Angelpunkt sind einmal mehr Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte einen angeblich für den heutigen Tag geplanten Angriff abgesagt und zeigte sich optimistisch, dass es zu einem Deal komme. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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