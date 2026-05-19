Köln (ots) -Die Plusnet GmbH und die NetCom BW GmbH, beides Telekommunikationsunternehmen der EnBW, erweitern ihre Zusammenarbeit durch eine Kooperation zur Vermarktung von Glasfaseranschlüssen. Die getroffene Wholesale-Vereinbarung ermöglicht es Vermarktern, Glasfaseranschlüsse von NetCom BW für Privat- und Geschäftskunden anzubieten. Die NetCom BW ist in rund 40 Prozent der Kommunen in Baden-Württemberg sowie im angrenzenden Bayern tätig. Über die Connectivity-Handelsplattform Netbridge von Plusnet ist nun in einem ersten Schritt ein großer Teil der möglichen FTTH-Anschlüsse verfügbar. Technisch realisiert wird die Netzkopplung nach modernen Netzwerkstandards. Der Vermarktungsstart ist in der zweiten Jahreshälfte geplant. Ab dann können Carrier, Internet Service Provider (ISP), Wiederverkäufer (Reseller) oder Vermittlungspartner die FTTH-Vorprodukte für die Vermarktung von Glasfaseranschlüssen im Netzgebiet von NetCom BW nutzen."Mit NetCom BW integrieren wir ein weiteres leistungsfähiges regionales Netz auf der Netbridge und schaffen neue, attraktive Vermarktungsmöglichkeiten - über alle gängigen Modelle. Damit praktizieren wir Open Access, um mehr Angebot für Privat- wie Geschäftskunden zu schaffen und Business-Modelle zu stärken", sagt Jürgen Rohr, Executive Director Carrier Management bei Plusnet."Als regional verwurzelter Netzbetreiber wollen wir den Kunden zukunftssichere Glasfaseranschlüsse und attraktive Telekommunikationsdienste bieten. Durch die Zusammenarbeit mit Plusnet und die Anbindung an die Netbridge-Plattform machen wir unser Netz für noch mehr Partner und Endkunden einfach nutzbar - und erhöhen damit das Angebot an Telekommunikationsprodukten in Baden-Württemberg und den angrenzenden Regionen spürbar", ergänzt Marco Peixoto, Business Unit Leiter für B2B-Lösungsgeschäft, Kritische Infrastruktur und Wholesale bei NetCom BW.Plusnet auf der ANGA COM 2026Vom 19. bis 21. Mai präsentiert das Kölner Telekommunikationsunternehmen auf der diesjährigen ANGA COM in Halle 8, Stand C9 der Messe Deutz seine bundesweite Connectivity-Handelsplattform Netbridge. Im Mittelpunkt stehen Best Practices, Potenziale und Innovationsfelder rund um Open Access.Plusnet bringt dabei die Perspektive eines Marktakteurs ein, der Open Access nicht nur strategisch befürwortet, sondern operativ über Netbridge umsetzt. Die ANGA COM ist eine der führenden europäischen Fachmessen und Kongressveranstaltungen für Breitband, Medien und Konnektivität und bringt jährlich Netzbetreiber, Ausrüster, Inhalteanbieter sowie Entscheiderinnen und Entscheider der Telekommunikations- und Medienbranche in Köln zusammen.Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Netze: Über die bundesweite offene Connectivity-Handelsplattform Netbridge können Partner eigene Glasfasernetze bzw. andere Infrastrukturen besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.NetCom BW GmbHDie NetCom BW GmbH mit Sitz in Ellwangen wurde 2014 gegründet und ist eine Konzerngesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Mit ihren innovativen Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Datenkommunikation, Standortvernetzung, Telefonie und Services ist die NetCom BW eine anerkannte Größe im heimischen Telekommunikations- und IT-Markt. Zu den Kunden der NetCom BW zählen Privathaushalte, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie kommunale Einrichtungen. Mit dem unternehmenseigenen Daten- und Sprachnetz per Lichtwellenleiter von rund 28.000 Kilometern verfügt die NetCom BW über eines der größten und modernsten Glasfasernetze in Baden-Württemberg.Pressekontakt:Dennis KnakeUnternehmenskommunikationPlusnet GmbHRudi-Conin-Str. 5a50829 Kölnpresse@plusnet.dehttps://www.plusnet.deOriginal-Content von: Plusnet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168000/6277457