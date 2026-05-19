Emittent / Herausgeber: Börse Hannover
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
PRESSEMITTEILUNG
Intel Corp.+ 385 %
Die 50 Unternehmen des GCX werden anhand ihrer ESG-Performance, u. a. anhand des ESG Corporate Ratings, den umfassenden Ausschlusskriterien und ihres Beitrags zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bewertet, welcher durch das SDG Solutions Assessment ermittelt wird. Begleitet wird dieser Auswahlprozess von einem unabhängigen Experten-Beirat. Die Auswahlkriterien des Nachhaltigkeitsindex werden zudem kontinuierlich an aktuelle internationale Richtlinien und Standards angepasst. Lizenznehmern wird so ermöglicht, die hohen Anforderungen von Institutionen, wie z. B. Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und dem österreichischen Umweltzeichen (UZ49), zu erfüllen.
Über die Börse Hannover
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.