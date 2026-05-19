An der Wall Street stehen normalerweise KI-Highflyer und Tech-Aktien im Mittelpunkt. Doch genau abseits dieser Schlagzeilen zählt dieser US-Konzern seit Jahren zu den verlässlichsten Qualitätswerten überhaupt. Stabile Cashflows, steigende Gewinne und milliardenschwere Aktienrückkäufe sorgen dafür, dass die Aktie selbst in schwierigeren Marktphasen bemerkenswert robust bleibt.Vor allem die jüngsten Quartalszahlen lieferten ein starkes Signal. Der Gewinn zog im ersten Quartal kräftig an, gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär