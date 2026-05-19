Erfurt (ots) -Anlässlich des Deutschen Diversity-Tags am 19. Mai 2026 stellt KiKA von ARD und ZDF ein Diversitäts-Kartenset für den Redaktionsalltag vor. "Perspektivwechsel" kann ab sofort von allen Kinderredaktionen von ARD, KiKA und ZDF dafür genutzt werden, um Vielfalt im Alltag bewusster zu reflektieren und zu gestalten. Bereits im Vorfeld des Diversity-Tages lud KiKA das Kollegium zu einem Impulsvortrag mit Raúl Krauthausen über inklusive Geschichten für Kinder in das MDR-Landesfunkhaus Thüringen in Erfurt ein."Perspektivwechsel"-Kartenset für RedaktionenDas "Perspektivwechsel"-Kartenset von KiKA schafft niedrigschwellige Gesprächsanlässe zu Themen wie Repräsentation vor der Kamera, Perspektivenvielfalt in Teams oder unbewusste Denkmuster. Ziel ist es, Diversität nicht als Zusatz, sondern als selbstverständlichen Teil kreativer und redaktioneller Prozesse zu verankern. Das Spiel besteht aus vier Kartentypen: Reflexions-Karten regen persönliche und gemeinsame Auseinandersetzung mit Diversität an, Story-Karten hinterfragen Darstellungen in Inhalten, Team-Karten beleuchten Strukturen hinter den Kulissen, und Challenge-Karten laden zu konkretem Handeln ein. So fördert das Tool Offenheit, Austausch und Bewusstsein - flexibel einsetzbar in Meetings, Workshops oder bei Formatentwicklungen.Das Kartenset liegt dem Kinderredaktionsnetzwerk von ARD und ZDF ab sofort vor und ist als Download auf kommunikation.kika.de (https://www.kika.de/s/downloadperspektivwechsel) verfügbar.Rückblick: "Triff KiKA"-Impuls mit Raúl KrauthausenGemeinsam mit Raúl Krauthausen ging es am 13. Mai 2026 im MDR-Landesfunkhaus Erfurt um die Frage, warum die Repräsentation von Kindern mit Behinderung in Medien so entscheidend ist - und wie Geschichten Räume öffnen können, in denen sich alle Kinder wiederfinden. Ausgangspunkt des Austauschs ist das Kinderbuch "Als Ela das All eroberte" von Raúl Krauthausen und Adina Herrmann, das zeigt, wie Erzählungen Identifikation ermöglichen und neue Perspektiven schaffen.KiKA für alle: Altersgerechte fiktionale und nonfiktionale Angebote rund um Diversität auf kika.de und in der KiKA-AppFür die junge Zielgruppe stellt KiKA den gesamten Mai über Serien-Premieren, Filme oder Wissensangebote rund um Vielfalt in den Mittelpunkt. Gebündelt werden die Inhalte unter dem Leitgedanken 'KiKA für alle' auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und in der Kikaninchen-App (https://www.kika.de/eltern/ueber-uns/auftrag/kikaninchenapp-100.html). Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Weitere Informationen sowie Interviews mit den Verantwortlichen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kika.de/s/diversity.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6277569