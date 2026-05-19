Leverkusen (ots) -Eine aktuelle Marktanalyse zeigt eine massive Compliance-Lücke: 78 Prozent der europäischen Unternehmen verfügen über keine funktionierenden KI-Governance-Strukturen. Ab dem 2. August 2026 übernimmt die Bundesnetzagentur (BNetzA) als zentrale Marktüberwachungsbehörde die aktive Kontrolle. Verstöße kosten bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.Hilker Consulting (https://hilker-consulting.de/), eine der wenigen AZAV- und ZFU-zertifizierten KI-Akademien im DACH-Raum mit spezialisiertem Compliance-Fokus, hat darauf eine Antwort: Das modulare 6-Wochen-Programm AI Compliance Sprint (https://hilker-consulting.de/ai-compliance), das Mittelständler zur Prüfungsbereitschaft führt - mit vollständiger Dokumentation nach EU-AI-Act-Anforderungen und einer vertraglich abgesicherten Audit-Readiness-Garantie.Die Realität: Massive Vorbereitungslücke zum EU AI ActDer EU AI Act ist das erste globale Regelwerk für Künstliche Intelligenz. Seine operativen Pflichten werden ab dem 2. August 2026 unmittelbar anwendbar - ohne Übergangsfrist für Unternehmen.Die Dimensionen des Problems:- 83 Prozent führen kein zentrales Register ihrer KI-Systeme- 74 Prozent haben keine benannte KI-Compliance-Verantwortung- 61 Prozent können technische Dokumentation hochriskanter Systeme nicht nachweisen"Das ist nicht länger Theorie. Die Bundesnetzagentur wird ab August 2026 stichprobenartig kontrollieren - unterstützt von BaFin, BSI und den Datenschutzbehörden. Unternehmen ohne Dokumentation werden direkt mit Bußgeldern konfrontiert", so Dr. Claudia Hilker (https://hilker-consulting.de/ueber-uns/dr-claudia-hilker), KI-Expertin und CEO von Hilker Consulting.Die Lösung: Audit-Ready in 6 Wochen mit AI Compliance SprintHilker bietet einen strukturierten Sprint in drei Größen: vom Mittelständler mit 20 Mitarbeitenden bis zum 500-Personen-Unternehmen. Alle Pakete sind über BAFA, INQA und das Qualifizierungschancengesetz förderbar. Jedes Programm umfasst:- Woche 1-2: Vollständige KI-Inventur mit Risikoklassifizierung- Woche 2-3: AZAV-zertifizierte Online-Schulung (5 h) für alle KI-Nutzer- Woche 3-4: Maßgeschneiderte Governance-Dokumentation (Policy, Prozesse, Betriebsvereinbarungen)- Woche 4-5: Audit-gerechter digitaler Ordner - direkt vorzeigbar für die BNetzA- Woche 6: Review, gemeinsame Audit-Ready-Prüfung und 12-Monats-Compliance-RoadmapKostenloser AI-Compliance-Check von Hilker ConsultingInteressierte Unternehmen können unter AI-Compliance-Check.App (https://ai-compliance-check.app) einen kostenlosen 5-Minuten-Compliance-Check eigenständig durchführen. Das Tool analysiert den aktuellen Status und empfiehlt das passende Programm-Paket.Warum Hilker statt Big Four oder Kanzleien?Großberatungen liefern exzellente Analysen - danach endet das Projekt. Der Mittelstand muss selbst implementieren oder eine zweite Consulting-Phase finanzieren. Das verdoppelt Zeit und Kosten.Hilker Consulting liefert die gesamte Umsetzung: Analyse + Schulung + Dokumentation + operative Implementierung. Nach 6 Wochen ist das Unternehmen audit-ready.Hinzu kommt: Big Four können AZAV- und ZFU-Zertifizierungen strukturell nicht erwerben - diese sind für unabhängige Bildungseinrichtungen konzipiert. Konkret heißt das: Vergleichbare Compliance-Mandate bei Großkanzleien bewegen sich im sechsstelligen Bereich, ohne staatliche Förderfähigkeit. Hilkers Programm ist über BAFA-Zuschüsse und Bildungsgutscheine förderbar - die Eintrittshürde liegt damit deutlich niedriger.Hilkers Expertise basiert auf über 500 realisierten KI-Transformationsprojekten - dokumentiert in 11 Fachbüchern und regelmäßig in Wirtschafts- und Fachmedien zitiert.Besonderheit: AI Compliance Sprint mit Audit-Readiness-GarantieHilker Consulting geht einen Schritt weiter als klassische Beratungen: Wer am Ende der 6 Wochen - bei vollständiger Erfüllung der vertraglich definierten Mitwirkungspflichten - nicht audit-ready ist, wird bis zu vier weitere Wochen kostenfrei begleitet."Wir definieren mit jedem Kunden vor Projektstart in einer gemeinsamen Checkliste, was 'audit-ready' konkret bedeutet - kein Interpretationsspielraum", erklärt Dr. Hilker. "Die Mitwirkungspflichten sind transparent geregelt: Wer Ansprechpartner benennt, Dokumente fristgerecht liefert und an den Terminen teilnimmt, bekommt unsere Garantie. Diese Klarheit ist im B2B-Beratungsmarkt unüblich - und genau deshalb funktioniert sie."Die Garantie für den AI Compliance Sprint bezieht sich auf die Herstellung der internen Prüfungsbereitschaft, nicht auf den Ausgang einer externen Behördenprüfung - letztere verbleibt rechtlich in der Verantwortung des Unternehmens.Verfügbarkeit & KontaktDr. Claudia Hilker steht für Interviews, Live-Kommentare und Hintergrund-Gespräche zum EU AI Act, KI-Governance und der Mittelstands-Compliance-Herausforderung zur Verfügung.Pressekontakt:Hilker Consulting GmbHGeschäftsführerin: Dr. Claudia HilkerGerhart-Hauptmann-Straße 49 B51379 LeverkusenTel: +49 177 6057849E-Mail: info@hilker-consulting.deWeb: www.hilker-consulting.deFür Interviews oder Rückfragen steht Dr. Hilker gern zur Verfügung.Original-Content von: Hilker Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60241/6277577