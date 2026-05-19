Zürich - Wie bereits angekündigt, führt PROCIMMO SA, die Fondsleitung des Teilvermögens «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV, eine Kapitalerhöhung mit einem Zielvolumen von rund CHF 92 Millionen durch, entsprechend der Ausgabe von maximal 639'894 neuen Aktien. Die Zeichnungsfrist wird vom 26.05.2026 bis zum 05.06.2026 stattfinden, und die Liberierung der neuen Aktien wird am 12.06.2026 erfolgen. Die Bezugsrechte werden vom 26.05.2026 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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