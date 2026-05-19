Neumünster (ots) -Dr. Christian Marzinzik übernimmt zum 1. Juni 2026 die Position des Chief Financial Officer (CFO) bei der igefa SE & Co. KG. Mit dieser Personalentscheidung vervollständigt das Unternehmen sein Vorstandsteam und stellt die Weichen für weiteres nachhaltiges Wachstum.Dr. Christian Marzinzik verfügt über 30 Jahre Handels- und Konzernerfahrung, darunter viele Jahre als CFO. Er bringt damit genau den richtigen Erfahrungshintergrund für die nächsten Entwicklungsschritte der igefa mit. Zuletzt war Marzinzik als CFO bei s.Oliver tätig. Davor verantwortete er in leitenden Positionen bei führenden Handelsunternehmen neben Finanzen auch alle anderen Zentralfunktionen. Seine Kernkompetenzen liegen in der strategischen Finanzplanung, dem Aufbau leistungsfähiger Systeme, Prozesse und Reporting-Strukturen im Finanzbereich sowie in der Steuerung komplexer Unternehmensstrukturen. "Mit Christian Marzinzik gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanzexperten und eine tolle Führungspersönlichkeit", sagt Julia Del Pino, Aufsichtsrats- und Beiratsvorsitzende der igefa. "Seine breite Expertise wird entscheidend dazu beitragen, die Zentralfunktionen der igefa gezielt auszubauen und auf zukünftiges Wachstum auszurichten." "Ich freue mich sehr darauf, Teil der igefa zu werden und gemeinsam mit dem Team die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens zu gestalten", so Marzinzik.Christian Hunold, der die Rolle des CFO interimistisch übernommen hatte, wird in den nächsten Monaten die Übergabe begleiten. Parallel dazu werden die inhaltlichen Schwerpunkte seines neuen Ressorts "Integration" weiter ausgestaltet. "Wir freuen uns, mit Christian Hunold nun endlich die noch nicht vollständig gehobenen Potenziale aus der Unternehmensfusion strukturiert und nachhaltig zu realisieren sowie potenzielle weitere Akquisitionen effektiv zu integrieren", sagt Matthias Rucker, Vorstandsvorsitzender der igefa.Pressekontakt:Nadine TulimatNadine.tulimat@igefa.de+49 160 96209084Original-Content von: IGEFA SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171003/6277678