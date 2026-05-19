Clarity wendet kontextbezogenes Verständnis auf Marktinformationen an und ermöglicht so eine überprüfbare, hochwertige KI-gestützte Vermögensberatung für Finanzinstitute

motif, das von Liminal (einer von Temasek gegründeten Venture-Creation-Gruppe) unterstützte Unternehmen für KI-basierte Vermögensberatung, hat heute "Clarity" vorgestellt, ein KI-gestütztes Finanzinformationssystem, das die Zusammenhänge zwischen Märkten, Vermögenswerten und finanziellen Beziehungen nachverfolgt und aufzeigt, wie und warum sich diese im Laufe der Zeit verändern. Dabei werden umfassende Verbindungen aufgebaut, die strukturierte, fundierte Erkenntnisse liefern, über die Finanzinstitute selbst mit eigenen Analystenteams bislang nicht verfügten.

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motif Launches Clarity, a First-of-Its-Kind AI Financial Intelligence System

Finanzinstitute integrieren Clarity in ihre Produkte, damit Kunden fundiertere Anlageentscheidungen treffen können, während Analysten und Produktteams die Plattform nutzen, um Marktveränderungen zu verfolgen und entsprechend zu planen. Gut informierte Anleger engagieren sich stärker und bleiben länger, und für die Institutionen, die sie betreuen, schlägt sich dieses Engagement direkt in Kundenbindung und Rentabilität nieder.

Mehrere Finanzinstitute haben bereits vor dem Start Verträge abgeschlossen, die insgesamt über 1,5 Millionen Endnutzer und ein verwaltetes Vermögen in Milliardenhöhe umfassen.

Die Technologie hinter Clarity

Clarity nutzt ausschließlich verifizierte, hochwertige Quellen, von Analystenberichten und behördlichen Unterlagen bis hin zu Geschäftsberichten und Makrodaten. Was hineinkommt, ist genauso wichtig wie das, was herauskommt. Jede Beziehung wird als Objekt erster Klasse mit strukturierten Metadaten behandelt: wie sie zustande kam, ihr aktueller und früherer Status, welche Quellen sie stützen, die Konfidenzwerte und wann sie zuletzt überprüft wurde. Wenn neue Informationen eingehen, erfasst Clarity sowohl den alten als auch den neuen Zustand sowie den Grund für die Änderung.

Kein KI-Produkt hat diese Funktionen bisher in einer einzigen Architektur mit vollständiger Nachverfolgung über den gesamten Lebenszyklus hinweg vereint.

Wie Institutionen Clarity nutzen

Clarity unterstützt KI-Beratungsagenten, die als modulare API und SDK bereitgestellt werden. Unternehmen integrieren die Lösung in ihre bestehenden Produkte, wählen die gewünschten Agenten aus, passen Tonfall und Sprache an ihre Marke an und können sie innerhalb weniger Tage einführen.

"KI-Produkte im Finanzdienstleistungssektor sind lediglich Hüllen um Sprachmodelle, die mit Datenfeeds verbunden sind. Sie rufen Informationen ab, verstehen diese aber nicht. Das funktioniert nicht. Halluzinationen, Inkonsistenz, null Verständnis. Deshalb haben wir das System von Grund auf neu entwickelt", sagte Mario Leoni, Mitbegründer und CEO von motif.

Über motif

motif ist ein auf KI spezialisiertes Vermögensberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Zug, Schweiz. motif wurde im Dezember 2024 von Mario Leoni und Andras Hejj gegründet und bietet Finanzinstituten eine agentengestützte Beratung, die diese in ihre eigenen Produkte integrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter chatwithmotif.com oder wenden Sie sich an mario@chatwithmotif.com

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Contacts:

Mario Leoni, CEO mario@motifapp.ai

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Web: chatwithmotif.com