Hamburg (ots) -"Es ist immer wieder schön zu sehen, wie verbindend Vielfalt doch sein kann", sagt Dominik Deuber, Leiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte im NDR. "Bei uns entsteht diese Zusammengehörigkeit dort, wo unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen und sich gegenseitig bereichern. In dieser Saison wird die US-amerikanische Komponistin Missy Mazzoli als NDR Artist Across Ensembles zum regelrechten Katalysator dafür."Am Dienstag, 19. Mai, startet der Ticketvorverkauf des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der NDR Radiophilharmonie, des NDR Vokalensembles und der NDR Bigband für die Saison 2026/2027.Missy Mazzoli 26/27: NDR Artist Across EnsemblesEine Künstlerin, vier Ensembles: Missy Mazzoli prägt die Saison mit Werken, Uraufführungen, einem Kompositionsworkshop und einem Abend in der Clubreihe "übelst unverstärkt". Sie arbeitet mit Dirigenten wie Alan Gilbert, Cristian Macelaru und Jonathan Stockhammer sowie Solistinnen und Solisten wie Leif Ove Andsnes, Ilya Gringolts, Hong Yiu Thomas Lai, Darcy James Argue und Third Coast Percussion.Ihr erstes Klavierkonzert entsteht im Auftrag des NDR, des New York Philharmonic Orchestra und weiterer Partner - ein Höhepunkt der Saison. Mazzolis künstlerische Haltung, Musik als Sprache für das Unsagbare zu begreifen, bildet den gedanklichen Rahmen für die Programme aller vier Ensembles.NDR Elbphilharmonie Orchester 26/27Das NDR Elbphilharmonie Orchester feiert sein zehnjähriges Zuhause in der Elbphilharmonie. Chefdirigent Alan Gilbert setzt die Reihe großer sinfonischer Werke fort und verbindet sie mit aktueller Musik und außergewöhnlichen Formaten.Die Opening Night mit Gustav Mahlers Sechster Sinfonie und einem Paukenkonzert von James Oliverio mit Stephan Cürlis eröffnet die Saison. Zu den Höhepunkten zählen außerdem John Adams' "Harmonielehre" in den Festkonzerten zum Jubiläum, Igor Strawinskys "Oedipus Rex" und "Le Sacre du printemps" im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg sowie die Uraufführung von Missy Mazzolis Klavierkonzert mit Leif Ove Andsnes.Das Festival Elbphilharmonie Visions präsentiert neue Werke von Mazzoli, Veljko Nenadic, Daníel Bjarnason, Agata Zubel, Darcy James Argue und weiteren zeitgenössischen Stimmen. Internationale Gastspiele führen das Orchester nach Wien, Budapest, Paris, Prag sowie nach Japan und Taiwan.NDR Radiophilharmonie 26/27Unter der Leitung ihres Chefdirigenten Stanislav Kochanovsky präsentiert die NDR Radiophilharmonie eine Saison, die von sinfonischen Meisterwerken bis hin zu musikalischen Raritäten reicht. Mit Richard Wagners "Ring" in der Orchesterfassung von Henk de Vlieger, erweitert durch Live-Zeichnungen von Anni von Bergen, setzt das Orchester einen besonderen Akzent. Nikolaj Rimskij-Korsakows "Mozart und Salieri", kombiniert mit dem Mozart-Requiem, sowie die Fortsetzung des Schostakowitsch-Zyklus mit der Vierten Sinfonie prägen die Saison ebenso wie das Filmkonzert "Spectre" (2015) "Live to Projection". Solistische Höhepunkte setzen Veronika Eberle mit Max Bruchs Violinkonzert sowie das Debüt von Mirga Gra\u017einyt\u0117-Tyla gemeinsam mit Onut\u0117 Gra\u017einyt\u0117. Gemeinsam mit Missy Mazzoli realisiert die Radiophilharmonie einen mehrmonatigen Kompositionsworkshop, für den sich junge Komponistinnen und Komponisten noch bis zum 31. Mai bewerben können.NDR Bigband 26/27Überraschend, energetisch, experimentierfreudig: Die NDR Bigband präsentiert unter der Leitung von Nikki Iles langjährige Weggefährten und neue Zusammentreffen mit Ensemble Resonanz, Ensemble Modern und dem NDR Elbphilharmonie Orchester. Die Abokonzerte in Hamburg und Hannover starten mit "Raíces unidas" und den Solisten Omar Sosa und Seckou Keita. Im November folgt die Premiere mit dem Pianisten Django Bates. Im Februar 2027 treten Musiker der NDR Bigband und des Ensemble Modern mit Werken von Ali N. Askin, Alex Paxton und eigenen Stücken in Hannover auf. Das Programm "Crossings" würdigt den Gitarristen Ralph Towner mit Arrangements von Nikki Iles, Ensemble Resonanz und den Sängerinnen Norma Winstone und Maria Pia De Vito. Den Abschluss bildet im Juni "Shifting Tides" von Nikki Iles. Alle Abokonzerte sind einzeln buchbar. Sonderkonzerte in Hamburg bieten Jazz der Spitzenklasse: Die NDR Bigband tourt mit TOYTOY und dem Bundesjugendjazzorchester, gefolgt von Auftritten mit Tim Hagans und Clare Fischer. Die Band feiert eine Premiere mit eigenen Werken, präsentiert Debüts von Lucas Brum und Cansu Arat und empfängt Darcy James Argue mit einem Auftragswerk. Weitere Konzerte werden angekündigt.NDR Vokalensemble 26/27Das NDR Vokalensemble widmet sich unter Chefdirigent Klaas Stok dem Thema Licht und Spiritualität. Das Eröffnungskonzert "Into the Light" verbindet Werke von Caroline Shaw, Morton Feldman und Sofia Gubaidulina. Es folgen Haydns "Schöpfung", Joby Talbots "Path of Miracles" unter Krista Audere sowie Bachs Messe in h-Moll als Saisonabschluss. Zu den Gästen zählen Elbtonal Percussion, die Kammerakademie Potsdam und die Akademie für Alte Musik Berlin sowie Solistinnen und Solisten wie Liv Redpath und Julian Prégardien. Mit Formaten wie SINGING! - diesmal mit Brahms' "Requiem" in Hannover - sowie Konzerten für Menschen mit Demenz öffnet das Ensemble Räume für gemeinsames Erleben.Vorverkauf 26/27Der Ticketvorverkauf für alle Konzerte der vier NDR Ensembles beginnt am 19. Mai 2026. Besucherinnen und Besucher bis 30 Jahre profitieren erneut von einer Ermäßigung von 50 Prozent.Online: Programme 26/27 der NDR EnsemblesNDR.de/artistacrossensemblesNDR.de/eoNDR.de/radiophilharmonieNDR.de/bigbandNDR.de/vokalensemblePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6277771