Bytów (ots) -Ab sofort lautet die Adresse des Firmensitzes von Drutex "Leszka-Gierszewskiego-Straße 1". Damit wird die Lebensleistung des Unternehmensgründers und Visionärs Leszek Gierszewski gewürdigt, unter dessen Leitung sich in Bytów, Polen, ein europäischer Marktführer im Bereich Fenster und Türen entwickelte. Die Adressänderung fiel zeitlich mit dem 41. Geburtstag des Unternehmens zusammen.Aus der Leborska-Straße 31 wurde am 14. Mai 2026 die Leszka-Gierszewskiego-Straße 1 - eine symbolträchtige Umbenennung. Einer der führenden Hersteller von Fenstern, Türen, Rollläden und Toren in Europa erhält damit nicht nur eine neue Adresse, sondern krönt die 40-jährigen Errungenschaften und Anstrengungen des Firmengründers. Letzterer baute in Bytów ein starkes und weltweit anerkanntes Unternehmen auf, mit dessen Namen er immer unmittelbar verknüpft war. "So hieß es stets, Drutex sei Leszek Gierszewski und Leszek Gierszewski sei Drutex. Mit der Adressänderung befindet sich Drutex nun auch direkt im wörtlichen Sinne bei Leszek Gierszewski. Dieser steckte viel Herzblut in das Unternehmen; Drutex war 'sein Baby', dem er sein ganzes Leben widmete. Es war die Erfüllung seiner Träume, seiner geschäftlichen Ambitionen und seiner unglaublichen Vision von einem starken, stabilen Unternehmen. In 40 Jahren hat er durch seine harte Arbeit, seine Entschlossenheit und seine Ehrlichkeit in Bytów ein Imperium aufgebaut. Das Bürogebäude, in das wir erst vor wenigen Monaten eingezogen sind, sollte - wie er immer wieder betonte - ein Denkmal seines Lebens sein", so Kamila Gierszewska, Vorstandsvorsitzende von Drutex SA, während der Feierlichkeiten.Gierszewski leitete Drutex 40 Jahre lang. Das Unternehmen wurde dank einer konsequent umgesetzten Strategie zu einem globalen Akteur, der seine Produkte in über 40 Länder auf sechs Kontinenten exportiert. Heute zeichnet sich Drutex durch innovative Lösungen, die vollständige Automatisierung der Produktionslinien, ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie höchste Qualitätsstandards und ein einzigartiges Design aus, was es dem Unternehmen ermöglicht, erfolgreich auf den internationalen Märkten zu konkurrieren.Pressekontakt:DrutexTomasz SzymanskiTel.: +48 451 164 500Mail: tszymanski@drutex.com.plKommunikation2BMareike Wand-QuassowskiTel.: +49 231 330 49 323Mail: m.quassowski@kommunikation2b.deOriginal-Content von: Drutex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182589/6277769