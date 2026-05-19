Gold und Silber gerieten zum Wochenausklang deutlich unter Druck. Der Grund: Inflationssorgen und ein Sprung bei den Renditen der US-Staatsanleihen. "Der Anstieg hat lange niemand interessiert, doch der Sprung auf ein neues Jahreshoch hat die Anleger aufgeschreckt", sagt Markus Bußler. Drohen jetzt gar Zinsanhebungen in den USA?Für die Notenbank-Sitzung im Juni erwartet kaum jemand einen Zinsschritt. Doch je weiter man in die Zukunft blickt, umso wahrscheinlicher werden laut dem FedWatch Tool Zinsanhebungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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