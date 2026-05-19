Zürich - Der Schweizerische Bankenombudsman hat auch 2025 mehr Fälle bearbeiten müssen. Die wichtigste Problemursache blieben dabei Betrugsfälle etwa im Zusammenhang mit Kartenzahlungen oder dem Online-Banking. Insgesamt erledigte die Bankenombudsstelle im vergangenen Jahr 2575 Fälle. Das waren 100 mehr als im Jahr davor, wie Bankenombudsman Andreas Barfuss am Dienstag an einer Medienorientierung erklärte. Die Stelle intervenierte in 319 Fällen beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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