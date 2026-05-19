Linus Torvalds, Chefentwickler des Linux-Kernels, hat im Rahmen der Ankündigung eines neuen Release-Kandidaten seinem Ärger über KI-generierte Bug-Reports freien Lauf gelassen. Diese würden die private Security-Mailing-Liste verstopfen. Kernel-Chefentwickler Linus Torvalds hat einen neuen Release-Kandidaten für Linux Kernel 7.1 (RC4) angekündigt. Die Ankündigung nutzte Torvalds, um auf Probleme mit den Sicherheitsmeldungen aufmerksam zu machen. Mailing-Liste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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