Tokenmaxxing hat sich in der Tech-Branche zu einer Art Statussymbol entwickelt. Wie teuer intensives Coding per KI sein kann, zeigt Openclaw-Gründer Peter Steinberger. Dessen monatliche Rechnung belief sich zuletzt auf 1,3 Millionen US-Dollar. Ein möglichst hoher KI-Tokenverbrauch gilt Teilen der Tech-Branche aktuell als eine Art Gradmesser für Effizienz und Erfolg. Entwickler:innen rühmen sich online mit dem sogenannten Tokenmaxxing. Dabei zeigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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