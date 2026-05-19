Genf - Nach aktuellem Stand rechnet Skyguide mit bis zu 220 möglichen Entlassungen bis Ende 2027. Die ersten neunzig Stellen könnten schon bis Ende des Jahres wegfallen. Vom Stellenabbau betroffen sein könnten Mitarbeitende in Dübendorf und in Genf, hiess es seitens der Schweizer Flugsicherung. Der Stellenabbau solle in zwei Phasen erfolgen: Von September bis November 2026 könnten bis zu 90 Stellen wegfallen, zwischen Mai und Juni 2027 weitere bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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