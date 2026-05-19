Bitcoin ringt seit zwei Wochen mit der Marke von 80.000 USD, doch der Ausbruch nach oben ist misslungen - stattdessen kam der Rücksetzer unter diese psychologisch wichtige Schwelle. Während NASDAQ und S&P neue Allzeithochs markieren und der Russell zurückbleibt, verdichten sich die Signale für eine späte Zyklusphase. Zusätzlichen Druck bringen starke US-Inflationsdaten, ein neuer Fed Chair unter Erwartungsdruck und Spot-ETF-Abflüsse von über einer Milliarde USD - trotz eines 2-Mrd.-Kaufs von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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