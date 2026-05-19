© Foto: AdobeStockDie Edelmetalle gerieten zuletzt unter die Räder. Gold, Silber und eben auch Platin gingen vor dem Hintergrund anziehender Anleiherenditen in die Knie. Dabei bietet vor allem Platin ein immenses Comeback-Potenzial.Platinpreis aktuell - Anleiherendite und andere belastende Faktoren In den letzten Tagen stand vor allem der rasante Anstieg der Anleiherenditen im Fokus der Edelmetallmärkte. Inflationsdaten und extrem hohe Ölpreise heiz(t)en die Befürchtungen hinsichtlich einer restriktiveren Geldpolitik der Zentralbanken an. In Bezug auf die Fed hat die Hoffnung auf zumindest eine Leitzinssenkung in diesem Jahr einen herben Dämpfer bekommen. Die neue Erwartungshaltung manifestierte sich nicht …Den vollständigen Artikel lesen
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