Liberec, Tschechische Republik (ots) -
Ein Sommer voller Spaß und Abenteuer und das bei jedem Wetter. Das WELLNESS HOTEL BABYLON bietet Familien und allen, die Urlaub, Unterhaltung und Erholung verbinden möchten, zahlreiche Attraktionen unter einem Dach.
Im GRÖSSTEN ÜBERDACHTEN FREIZEITPARK TSCHECHIENS erwarten Besucher Aquapark, Lunapark, Pixel Game, Funpark (https://www.centrumbabylon.cz/de/zabava/funpark/a-154/), iQLANDIA, iQPARK sowie Bowling, Laser Game und viele weitere Erlebnisse.
Zu den Neuheiten dieses Sommers gehören das neue Spiel "Die Glückliche Sieben", das den ganzen Sommer über läuft, sommerliche Animationsprogramme im Hawaii-Stil sowie das neue interaktive Suchspiel "Die Suche nach dem geheimnisvollen Zimmer".
Mit dem Aufenthaltspaket "Babylonischer Urlaub mit Kindern (https://www.hotelbabylon.cz/de/unterkunft/aufenthaltspakete/55835-babylonischer-urlaub-mit-kindern/)" erhalten Gäste unbegrenzten Zugang zu den meisten Attraktionen.
Ein weiterer Vorteil ist die Lage: Das historische Zentrum von Liberec sowie beliebte Ausflugsziele wie der Jested, der Zoo Liberec oder das Isergebirge befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Weitere Informationen und Reservierungen:
WELLNESS HOTEL BABYLON
Kosicka 415, 460 07 Liberec
Tschechische Republik
info@hotelbabylon.cz
+420 485 249 509
Original-Content von: CENTRUM BABYLON, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182592/6278015
Ein Sommer voller Spaß und Abenteuer und das bei jedem Wetter. Das WELLNESS HOTEL BABYLON bietet Familien und allen, die Urlaub, Unterhaltung und Erholung verbinden möchten, zahlreiche Attraktionen unter einem Dach.
Im GRÖSSTEN ÜBERDACHTEN FREIZEITPARK TSCHECHIENS erwarten Besucher Aquapark, Lunapark, Pixel Game, Funpark (https://www.centrumbabylon.cz/de/zabava/funpark/a-154/), iQLANDIA, iQPARK sowie Bowling, Laser Game und viele weitere Erlebnisse.
Zu den Neuheiten dieses Sommers gehören das neue Spiel "Die Glückliche Sieben", das den ganzen Sommer über läuft, sommerliche Animationsprogramme im Hawaii-Stil sowie das neue interaktive Suchspiel "Die Suche nach dem geheimnisvollen Zimmer".
Mit dem Aufenthaltspaket "Babylonischer Urlaub mit Kindern (https://www.hotelbabylon.cz/de/unterkunft/aufenthaltspakete/55835-babylonischer-urlaub-mit-kindern/)" erhalten Gäste unbegrenzten Zugang zu den meisten Attraktionen.
Ein weiterer Vorteil ist die Lage: Das historische Zentrum von Liberec sowie beliebte Ausflugsziele wie der Jested, der Zoo Liberec oder das Isergebirge befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Weitere Informationen und Reservierungen:
WELLNESS HOTEL BABYLON
Kosicka 415, 460 07 Liberec
Tschechische Republik
info@hotelbabylon.cz
+420 485 249 509
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182592/6278015
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