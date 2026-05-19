Köln (ots) -Koch-Azubi Erik hat Stress. Er soll eine Fußballmannschaft mit handgemachten Ravioli versorgen - aber schnell. Dachdecker-Azubi Lorelay plagt sich bei gefühlten 30 Grad im Schatten in über fünf Metern Höhe - ohne Hitzefrei. Und Lokführer-Azubi Laura genießt ihren Fahrtag im ICE: Mit 300 Sachen geht es ab in den Süden.Auch die zweite Staffel der beliebten Doku-Serie "Azubi Storys" zeigt junge Auszubildende auf dem Weg ins Berufsleben, zusammen mit ihren Ausbildern. Besonderheit des Formats: Es nimmt ganz die Perspektive der Azubis ein und zeigt ihren spannenden Start in den Berufsalltag.Maurer-Azubi Leon baut ein Treppenhaus in rund, Elektrikerin in spe Sara bohrt mit schwerem Gerät Löcher für Steckdosen in die Wand und Friseur-Azubi Denise wird von ihrer Endgegnerin geplagt: der Dauerwelle. Nicht alles klappt auf Anhieb, oft müssen sich die Azubis richtig anstrengen, aber am Ende sind alle noch schlauer als vorher.Die Azubis stammen von der Ostsee bis zum Hochschwarzwald, vier davon aus Nordrhein-Westfalen. Aufregend und mit viel Humor - die Doku-Serie lässt spüren, wie Azubis sich fühlen.Der WDR zeigt die Azubi Storys - acht Folgen à 30 Minuten - ab 26. Mai in der ARD Mediathek und jeweils Doppelfolgen wöchentlich ab 08. Juni im WDR Fernsehen (22:15-23:15 Uhr).Azubi Storys ist eine Produktion von i&u Studios im Auftrag des WDR und des NDR für die ARD. Redaktion: Michael Kerkmann (WDR) und Ralf Kosack (NDR)Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6278051