Berlin (ots) -Pharma Deutschland sieht digitale Gesundheitsdaten als Treiber für Forschung und VersorgungPharma Deutschland begrüßt, dass der Gesetzentwurf digitale Anwendungen, Gesundheitsdaten und klinische Forschung stärker zusammenbringt und damit die digitale Gesundheitsversorgung in Deutschland weiterentwickelt. Besonders die geplanten digitalen Informationswege zur besseren Vermittlung klinischer Studien können aus Sicht des Verbandes dazu beitragen, den Forschungsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken und Patientinnen und Patienten schneller Zugang zu innovativen Therapien zu ermöglichen."Digitale Gesundheitsdaten können Forschung, Versorgung und Prävention in Deutschland auf ein neues Niveau heben. Entscheidend ist jetzt, dass die neuen Strukturen praxistauglich, innovationsfreundlich und offen für unterschiedliche Akteure ausgestaltet werden.", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin Pharma Deutschland.Dass Versicherte künftig über die elektronische Patientenakte (ePA) gezielt auf passende klinische Studien aufmerksam gemacht werden können, bewertet Pharma Deutschland als wichtigen Fortschritt. Der Verband sieht darin einen wichtigen Beitrag zur effizienteren Studienrekrutierung und zur Steigerung der Attraktivität Deutschlands als Forschungsstandort. Entscheidend für die praktische Umsetzung sind aus Sicht von Pharma Deutschland einheitliche technische Standards sowie nutzerfreundliche Prozesse für Studienverantwortliche, Ärztinnen und Ärzte.Die kontinuierliche Weiterentwicklung digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) ist für das Ziel einander greifender Versorgungslösungen entscheidend. Insbesondere das bestehende Fast-Track-Verfahren sowie die Vorgaben zur anwendungsbegleitenden Erfolgsmessung sollten stärker an der Versorgungsrealität und an wissenschaftlichen Kriterien ausgerichtet werden. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Patientinnen und Patienten Vertrauen in diese Anwendungen entwickeln und ihren konkreten Nutzen sowie ihre Funktionsweise im Versorgungsalltag nachvollziehen können, damit digitale Gesundheitsanwendungen tatsächlich angenommen und wirksam eingesetzt werden."Patientinnen und Patienten müssen einfacher Zugang zu klinischen Studien erhalten. Gleichzeitig müssen Ärztinnen und Ärzte sinnvoll in digitale Rekrutierungsprozesse eingebunden werden, ohne zusätzliche Bürokratie zu schaffen. Denn wenn Patientinnen und Patienten einfacher Zugang zu klinischen Studien erhalten, profitieren Forschung, Versorgung und der Gesundheitsstandort Deutschland." so Brakmann weiter.Positiv bewertet Pharma Deutschland zudem die nationale Umsetzung des Europäischen Gesundheitsdatenraums (EHDS). Dabei wird die industrielle Gesundheitswirtschaft erstmals ausdrücklich als relevanter Akteur berücksichtigt und sollte frühzeitig in weitere Umsetzungsprozesse eingebunden werden, damit die Potenziale digitaler Gesundheitsdaten für Forschung und Versorgung besser genutzt werden können.Sie finden unsere Stellungnahme auf unserer Webseite._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6278068