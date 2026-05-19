New York - Die US-Börsen haben nach einem verhaltenen Wochenbeginn am Dienstag Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich knapp anderthalb Stunden nach Handelsbeginn mit einem Minus von 0,44 Prozent auf 49.468 Punkte vergleichsweise robust. Er hatte am Vortag als einziges der wichtigen Börsenbarometer mit einem Plus geschlossen. Der marktbreite S&P 500 weitete derweil mit zuletzt 7.335 Punkten sein Minus auf 0,92 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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