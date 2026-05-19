Berlin (ots) -- pdm solutions und Fraunhofer FOKUS integrieren kuratierte Verzeichnisdaten von Das Telefonbuch in den "Digitalen Stadtzwilling", um Fahrerassistenzsysteme (ADAS) mit präzisem lokalem Kontext anzureichern.- Die Software SADAS identifiziert in Echtzeit sensible Orte wie Schulen oder Kindergärten und warnt Fahrer, noch bevor eine potenzielle Gefahrensituation im Sichtfeld auftaucht.- Nach positivem Abschluss des sechsmonatigen Forschungsprojekts wird die Kooperation fortgesetzt, um zusätzliche Anwendungspotenziale datengetriebener Mobilität zu erschließen.Wer an Das Telefonbuch denkt, hat meist dicke Bücher und lange Verzeichnislisten im Kopf. Doch die aktuelle Forschungsarbeit von pdm solutions, dem Unternehmen hinter Das Telefonbuch, und Fraunhofer FOKUS zeigt: Die bewährten Daten können weit mehr als nur Kontakte vermitteln: Sie unterstützen die Sicherheit im Straßenverkehr. In einem Proof-of-Concept wurde erfolgreich demonstriert, dass kuratierte Verzeichnisdaten für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) genutzt werden können.Besserer Überblick durch kontextbasierte InformationenIm Zentrum der Forschung steht die Software SADAS (Support for Advanced Driver Assistance Systems), entwickelt vom Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS. Das System integriert die Daten von Das Telefonbuch in den Digitalen Stadtzwilling von Fraunhofer FOKUS. Dabei identifiziert es z. B. Orte mit schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmenden wie Kindergärten oder Schulen. Diese Informationen werden dann aus dem Digitalen Stadtzwilling in Echtzeit mit der aktuellen Fahrtroute und Fahrzeugposition abgeglichen und im Fahrzeug verarbeitet.Das Ergebnis sind Warnmeldungen: Erkennt das System eine potenzielle Gefahrenzone, erhält der Fahrer optische oder akustische Signale über das Dashboard des Fahrzeugs, noch bevor eine potenzielle Gefahrensituation überhaupt sichtbar wird. In Zukunft können diese Warnungen zusätzlich direkt in Assistenzsysteme wie Bremsassistenten oder in automatisierte Fahrfunktionen integriert werden.Daten als Schlüssel zur SicherheitDie Testphase unter realitätsnahen Bedingungen lieferte durchweg positive Ergebnisse. Christian Baumert, CEO von pdm, betont: "Wir beweisen hier, dass das enorme Potenzial unserer kuratierten Daten weit über klassische Verzeichnisse hinausgeht. In Zusammenarbeit mit Fraunhofer FOKUS transformieren wir Informationen in echte Sicherheit und schaffen damit eine unverzichtbare Datenbasis für die intelligente Mobilität der Zukunft."Diesen Mehrwert bestätigt auch die Forschung: "Mit dem Gefahrenhorizont aus SADAS zeigen wir, wie Verzeichnis- und Kartendaten Fahrerassistenzsysteme ergänzen. Denn je mehr Daten als Grundlage dafür im Digitale Stadtzwilling integrierbar sind, desto solider lässt sich das Verkehrsgeschehen abbilden", erklärt Dr.-Ing. Ilja Radusch, Leiter des Geschäftsbereichs Smart Mobility bei Fraunhofer FOKUS und Leiter des Daimler Center for Automotive IT Innovations, der das Projekt auf dem Branchentreff des Verbands Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien (VDAV) in Berlin präsentierte.Ein Prototyp mit ZukunftspotenzialDer heute in Berlin vorgestellte Prototyp markiert den erfolgreichen Abschluss eines sechsmonatigen Forschungsprojekts und bildet zugleich die Grundlage für weiterführende Entwicklungen. Ziel ist es, datenbasierte Digitale Stadtzwillinge für Assistenzsysteme weiter auszubauen und perspektivisch auch für automatisiertes und autonomes Fahren nutzbar zu machen. Nach dem erfolgreichen Proof-of-Concept wird die gemeinsame Forschung fortgesetzt, um zusätzliche Anwendungspotenziale datengetriebener Mobilität zu erschließen. Der Prototyp zeigt: Wenn eine Traditionsmarke auf High-Tech trifft, entsteht echter Mehrwert für die Gesellschaft und ein Stück mehr Sicherheit auf unseren Straßen.Über pdm solutionspdm solutions ist ein datengetriebenes Berliner Unternehmen sowie strategischer Architekt und technologische Kraft hinter Deutschlands führenden Verzeichnismarken Das Örtliche, Das Telefonbuch und Gelbe Seiten. Das 2009 gegründete Unternehmen entwickelt die digitalen Plattformen dieser Marken mit einem Fokus auf Data Strategy und AI-Readiness zu funktionalen Ökosystemen weiter und schafft so als technologischer Enabler die digitale Infrastruktur für Hunderttausende kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland. In aktuellen Forschungsprojekten treibt das Unternehmen zudem Themen wie Physical AI voran, um die Brücke zwischen digitaler Intelligenz und der physischen Welt zu schlagen.Weitere Informationen unter: www.pdm-solutions.comPressekontakt:pdm solutions GmbHDaniel WurlE-Mail: d.wurl@pdm-solutions.comOriginal-Content von: pdm solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181665/6278104