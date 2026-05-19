München (ots) -Mieterstromprojekte sind ein Schlüssel zur Energiewende, doch viele Dienstleister und Portfoliobesitzer scheuen den administrativen Aufwand der Abrechnung. Komplexe Regulierungen, manuelle Prozesse und unübersichtliche Excel-Listen machen es schwer, dieses Geschäftsfeld profitabel und nachhaltig skalierbar zu gestalten.Genau hier setzen wir an: zevvy ist die intelligente Online-Software für Dienstleister, die den gesamten Abrechnungsprozess für Mieterstrom, Nebenkosten und E-Mobilität vereinfacht.- Steigern Sie Ihre Effizienz,- minimieren Sie Fehler und- bieten Sie Ihren Kunden einen Service, der den Weg für eine dezentrale Energieversorgung ebnet, einfach, konform und ohne Kopfzerbrechen.Sie wollen live sehen, wie unkompliziert die Verwaltung von Mieterstrom sein kann? Wir sind auf der Smarter-e Europe in München! Kommen Sie vorbei und lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie zevvy nahtlos in Ihr Dienstleistungsportfolio integrieren können.Wir zeigen Ihnen, wie Sie komplexe Abrechnungen in wenigen Klicks erledigen und sich so einen strategischen Wettbewerbsvorteil sichern. Ohne Hardware Lock in.Wir freuen uns auf Sie und Ihre Fragen.Treffen Sie uns auf der Smarter-e in München am Stand C4.660A.Pressekontakt:Andreas Rüeggerinfo@zevvy.de+41 41 541 77 66Original-Content von: zevvy AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182595/6278113