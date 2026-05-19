Forscher und Kliniker aus der Schweiz verstärken ihre interdisziplinären Kommunikationsbemühungen zur Integration von Neurowissenschaften, Photobiomodulation, Infraschall und Nutrazeutika-Forschung

Da das wissenschaftliche Interesse an lichtbasierter Stimulation, neuroendokriner Regulation und integrativer Medizin international weiter zunimmt, hat das Switzerland Eye Research Institute (SERI Lugano) eine neue internationale wissenschaftliche Outreach-Initiative ins Leben gerufen, die sich auf die Einbindung der Öffentlichkeit und die interdisziplinäre Forschungskommunikation in den Bereichen Neurowissenschaften und zelluläre Modulation konzentriert.

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Ophthalmologist Roberto Pinelli explains, in an engaging personal narrative style, his unique methods for using a combination of light, sound, and nutraceuticals to non-invasively activate the pineal gland to promote cellular rejuvenation, decrease aging, and improve overall well-being. Supported by case studies and peer-reviewed research, Pinelli's method centers on using photons to convey vibrational energy through the eyes to target areas of the body with the sinergic use of sound vibrations and specific nutraceuticals. He shows the potent effects this has on overall wellbeing and mental health as it can improve memory, mental clarity, and self-awareness. His techniques also have positive effects on the body such as helping to heal degenerative diseases like AMD, retinal degenerations, Alzheimer's, rheumatoid arthritis, and Parkinson's.

Die Initiative zielt darauf ab, ein breiteres Verständnis für neue Forschungsergebnisse in den Bereichen Photobiomodulation, circadiane Biologie, neuroendokrine Prozesse und die Wechselwirkung zwischen Licht, Schallfrequenzen und Zellfunktionen zu fördern.

Im Rahmen dieser Initiative unterstützt das SERI Lugano die internationale Veröffentlichung und Verbreitung von "Awakening the Pineal Gland Cellular Rejuvenation through Light and Sound", einem neuen Buch, das vom Gründer und Direktor des SERI Lugano, Roberto Pinelli, verfasst und in den Vereinigten Staaten bei Inner Traditions veröffentlicht wurde.

Die Zirbeldrüse, eine neuroendokrine Struktur, die historisch mit der circadianen Regulation und der Melatoninproduktion in Verbindung gebracht wird, ist zunehmend zu einem Bereich wissenschaftlichen Interesses in Studien geworden, die den Zusammenhang zwischen Lichteinwirkung, Gehirnaktivität, Stoffwechsel und zellulärer Signalübertragung untersuchen. Jüngste Entwicklungen in der Neurowissenschaft und der Photobiomodulationsforschung haben dazu beigetragen, dass der biologischen Rolle des Lichts in der menschlichen Physiologie erneut Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Die Photobiomodulation eine Behandlung, bei der intermittierendes Niederfrequenzlicht durch das Pupillenforamen geleitet wird, um bestimmte zelluläre Funktionen zu modulieren stellt neben Infraschallstimulation und Strategien zur Unterstützung durch Nutrazeutika einen der im Rahmen der Initiative untersuchten Bereiche dar.

Forscher und Kliniker, die dem SERI Lugano angehören, untersuchen derzeit die Wechselwirkung zwischen lichtbasierter Stimulation, mitochondrialer Aktivität, zirkadianen Mechanismen und neuroendokriner Regulation, wobei sie besonderes Augenmerk auf potenzielle Anwendungen in der integrativen und regenerativen Medizin legen (Pinelli R. et al, "Combined pulses of light and sound in the retina with nutraceuticals may enhance the recovery of foveal holes". Archives Italiennes de Biologie, 160: 3-21, 2022

Die Initiative fördert zudem den interdisziplinären Dialog zwischen zeitgenössischer wissenschaftlicher Forschung und historischen Perspektiven auf Licht und Bewusstsein, wie sie in alten Zivilisationen, einschließlich ägyptischer und sumerischer Traditionen, zu finden sind. Laut SERI Lugano kann die Neubetrachtung historischer Interpretationen der menschlichen Physiologie neben der modernen wissenschaftlichen Forschung zu einer breiteren kulturellen Reflexion beitragen.

"Wissenschaftliche Kommunikation sollte dazu beitragen, Brücken zwischen Spitzenforschung, klinischer Beobachtung und dem Verständnis der Öffentlichkeit zu schlagen", sagte Roberto Pinelli, Gründer und Direktor von SERI Lugano. "Unser Ziel ist es, den interdisziplinären Dialog über die Rolle von Licht, Neurowissenschaften und Zellfunktionen in der menschlichen Physiologie zu fördern."

Die Initiative spiegelt das umfassende Engagement von SERI Lugano wider, Augenheilkunde, Neurowissenschaften, Photobiomodulation und Zellforschung in einen internationalen wissenschaftlichen und pädagogischen Rahmen zu integrieren.

Der Band "Awakening the Pineal Gland" wird in den Vereinigten Staaten von Simon Schuster vertrieben und ist über große internationale Plattformen, darunter Amazon.com, erhältlich.

Über das Switzerland Eye Research Institute (SERI Lugano)

Das Switzerland Eye Research Institute (SERI Lugano) mit Sitz in Lugano, Schweiz, ist ein unabhängiges Forschungs- und klinisches Institut, das sich auf Augenheilkunde, Neurowissenschaften, Photobiomodulation und interdisziplinäre Forschung mit lichtbasierten Technologien, neuroendokriner Regulation und Zellfunktionen konzentriert.

Das Institut fördert integrative Ansätze, die klinische Tätigkeit, wissenschaftliche Forschung und wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit miteinander verbinden.

Weitere Informationen:

www.seri-lugano.ch

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