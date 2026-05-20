Die Finanzierungsrunde richtet sich an wachstumsorientierte Private-Equity-Gesellschaften und strategische Investoren, während KISAB seine Plattform für BPD-freie 8-Zoll-SiC-Wafer weiter ausbaut

Venionaire Capital wurde von Kiselkarbid i Stockholm AB ("KISAB") beauftragt, die nächste Wachstumsrunde des Unternehmens zu strukturieren und zu unterstützen. Der Auftrag umfasst Investor Relations, Investorenkommunikation und die Vorbereitung der strategischen Finanzierung, wobei wachstumsorientierte Private-Equity- und strategische Investoren im Fokus stehen.

KISAB ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen für Siliziumkarbid-Halbleitermaterialien, das sich auf fortschrittliche SiC-Substrate für die Leistungselektronik konzentriert. Das Unternehmen hebt öffentlich seine 8-Zoll-BPD-freien n-Typ-Siliziumkarbid-Wafer hervor, wobei die 8-Zoll-Plattform einen wichtigen technologischen Schritt für die Hochleistungs-Leistungselektronik der nächsten Generation darstellt.

KISAB hat zuvor in mehreren Finanzierungsrunden rund 24 Millionen Euro eingeworben. Zu den öffentlich genannten Investoren zählen Fairpoint Capital, Industrifonden und Ingka GreenTech. Venionaire Capital wird das Unternehmen nun dabei unterstützen, seine Equity Story zu schärfen, den Investorendialog zu strukturieren und die Chancen für die nächste Wachstumsphase zu positionieren, die mit deutlich größeren Produktionsanlagen in Schweden, den Vereinigten Staaten und Japan verbunden ist, da die Nachfrage nach hochwertigen Siliziumkarbid-Wafern von KISAB drastisch steigt.

Investoren und strategische Partner, die mehr über KISAB und die bevorstehende Finanzierungsrunde erfahren möchten, sind eingeladen, sich direkt an Venionaire Capital zu wenden.

Über KISAB

Kiselkarbid i Stockholm AB ("KISAB") ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen für die Entwicklung und Produktion von Siliziumkarbid-Halbleitermaterialien mit Hauptsitz in Kista bei Stockholm.

Über Venionaire Capital

Venionaire Capital ist ein unternehmerischer Partner für Investoren, Gründer und Institutionen, spezialisiert auf Risikokapital, Private Equity, Transaktionsberatung und Hightech-Innovation.

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