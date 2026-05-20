Anleger sind aktuell hin- und hergerissen. Die starke Berichtssaison der US-Tech-Titel liefert aktuell fundamentalen Rückenwind. Gleichzeitig bleibt die Verunsicherung durch den Iran-Konflikt konstant, die hohen Ölpreise belasten die Wirtschaft und sorgen für anhaltenden Inflationsdruck. Wie schafft es ein einfaches Erfrischungsgetränk, als einer der stärksten Inflationsschützer der Wall Street die Kaufkraft von Anlegern zu verteidigen?Wenn die Preise im Supermarkt steigen, geraten viele Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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