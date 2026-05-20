Dübendorf - Was 1951 mit unternehmerischem Mut und Weitblick begann, ist heute ein etabliertes Schweizer Pharma- und Life-Science-Unternehmen. Die Biomed AG feiert ihr 75-jähriges Bestehen und ist als unabhängiges Familienunternehmen tief im Schweizer Gesundheitsmarkt verankert. Entstanden ist Biomed in aussergewöhnlichen Zeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg erschwerten Importbeschränkungen den Zugang zu Arzneimitteln aus dem Ausland. Felix Tschudi ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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