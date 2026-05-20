Frankfurt (ots) -Deutschland diskutiert über Inflation, Kaufkraftverlust und steigende Lebenshaltungskosten.Und trotzdem akzeptieren Millionen Menschen weiterhin Finanzierungskonditionen, die unter echtem Wettbewerbsdruck kaum noch erklärbar wären.Das Problem ist dabei nicht nur die Zinshöhe, sondern die Gewöhnung daran.Viele Verbraucher vergleichen Smartphones präziser als Finanzierungen.Streaming-Abos werden optimiert, Kreditkosten dagegen oft kaum hinterfragt - obwohl genau dort über Jahre schnell mehrere Tausend Euro Unterschied entstehen können."Viele Menschen prüfen Finanzierungen erst genauer, wenn die monatliche Belastung spürbar wird", sagt Halil Sarihasanoglu, Head of Digital & Retail Banking bei der KT Bank AG. "Dabei entscheidet nicht nur der Kreditbetrag, sondern die Qualität der Konditionen."Der deutsche Finanzierungsmarkt wirkt transparent.Ist er aber oft nicht.Zwischen Vergleichsportalen, Direktbanken und klassischen Filialmodellen bleibt für viele Kunden eine entscheidende Frage offen:Wie fair wäre dieselbe Finanzierung unter echtem Wettbewerbsdruck?Denn genau dort verändert sich der Markt gerade spürbar.Digitale Prozesse, schnellere Kreditentscheidungen und neue Marktpreise verändern gerade, was Verbraucher überhaupt noch bereit sind zu akzeptieren.Nicht irgendwann.Jetzt.Während viele Institute ihre Margen verteidigen, beginnen einzelne Anbieter, Finanzierung wieder als das zu behandeln, was sie sein sollte.Ein Werkzeug für Kunden.Nicht ein dauerhaft überteuertes Ertragsmodell.Dadurch entstehen Konditionen, die vor wenigen Jahren selbst innerhalb der Branche kaum vorstellbar gewesen wären.Auch die KT Bank positioniert sich derzeit mit einer Kampagne im Markt, deren Konditionen in mehreren Laufzeiten deutlich unter dem aktuellen Durchschnitt liegen.Die größere Entwicklung geht jedoch über einzelne Kampagnen hinaus.Denn sobald Verbraucher beginnen, Finanzierungen konsequent zu vergleichen, entsteht ein Preisdruck, der im deutschen Bankenmarkt lange selten geworden ist.Und genau dieser Druck könnte den Markt stärker verändern als viele regulatorische Maßnahmen.Am Ende bleibt deshalb keine Werbebotschaft.Sondern eine einfache Frage:Wenn bessere Konditionen längst existieren - warum zahlen Verbraucher dann immer noch zu viel?Pressekontakt:Unternehmenssprecher:Emre Altinokemre.altinok@kt-bank.de0151-17659860Original-Content von: KT Bank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167663/6278168