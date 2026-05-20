CreditNature, ein führendes internationales Natur Fintech, ist stolz darauf, eine strategische Partnerschaft mit Stabiliti bekannt zu geben. Diese ermöglicht es Unternehmen, verifizierte Renaturierungsmaßnahmen nahtlos in ihre wirtschaftlichen Kernaktivitäten und Finanzströme zu integrieren, sodass skalierbare Investitionen für die Wiederherstellung von Ökosystemen erschlossen werden können.

CreditNature, ein innovatives Natur Fintech, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Stabiliti bekannt gegeben, einem Technologieunternehmen mit besonderem Fokus auf die Natur, das eine Infrastruktur aufbaut, um Umweltbeiträge in die alltägliche wirtschaftliche Aktivität zu integrieren. Gemeinsam werden sie es durch diese Partnerschaft anderen Unternehmen ermöglichen, messbare Auswirkungen auf die Natur in ihre täglichen Geschäftsabläufe zu integrieren und so die Kluft zwischen wirtschaftlicher Aktivität und der Wiederherstellung von Ökosystemen in bisher beispiellosem Umfang zu überbrücken.

Die Zusammenarbeit adressiert eine zentrale Herausforderung im Bereich der Naturfinanzierung: wie sich Investitionen in dem Umfang mobilisieren lassen, der zur Erreichung der globalen Biodiversitätsziele erforderlich ist. Durch die Integration des wissenschaftlich akkreditierten NARIA-Rahmenwerks von CreditNature in die integrierte Infrastruktur von Stabiliti können Unternehmen jetzt Mikrobeiträge aus routinemäßigen geschäftlichen und finanziellen Aktivitäten direkt in verifizierte Renaturierungsprojekte fließen lassen.

Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Schritt in der Mission von CreditNature, Investitionen in die Wiederherstellung von Ökosystemen zu skalieren, und bietet Unternehmen aus verschiedenen Branchen die Möglichkeit, ihren Kunden bei jedem Kauf greifbare, nachvollziehbare und naturpositive Ergebnisse zu bieten.

Das funktioniert so

Die Partnerschaft schafft einen nahtlosen Weg von wirtschaftlicher Aktivität zu Wirkung. Unternehmen integrieren eine konfigurierbare "Grüne Marge" in ihre Produkte, Dienstleistungen oder Finanzströme und führen so einen kleinen Teil jeder Transaktion für die Renaturierung ab. Diese Mikrobeiträge können den Erwerb von Nature Investment Certificates finanzieren, die von CreditNature ausgegeben werden und als Nachweis für das finanzielle Engagement für bestimmte Renaturierungsprojekte dienen. Zusammen mit Projektpartnern budgetiert CreditNature die Renaturierungsmaßnahmen und überwacht die kontinuierliche Wirkungsmessung, um dann die Nature Credits zu zertifizieren, die verifizierte Einheiten der Ökosystemverbesserung darstellen. Diese Credits werden als Instrument zur Wirkungsberichterstattung ausgegeben und ermöglichen es Unternehmen und ihren Kunden, basierend auf ihrem gemeinsamen Beitrag zur Renaturierung glaubwürdige Angaben zu machen.

Strenge wissenschaftliche Standards kombiniert mit einer skalierbaren Allokationsinfrastruktur

Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht die unabhängig akkreditierte Methodik von CreditNature, den Zustand von Ökosystemen zu bewerten. Diese wissenschaftliche Grundlage bietet Stabiliti und seinen Kunden die Gewissheit, dass jeder Beitrag nachweisbare und messbare Ergebnisse für die Natur erzielt.

Durch die Kombination von fundierter Umweltwissenschaft mit einer skalierbaren, transaktionsgebundenen Allokationsinfrastruktur können Unternehmen dank dieser Partnerschaft über diskretionäre Nachhaltigkeitsinitiativen hinausgehen und zu integrierten, wiederholbaren Finanzierungsmechanismen für Naturschutzprojekte übergehen. Die inhärente Transparenz beider Plattformen stellt sicher, dass Unternehmen gegenüber immer anspruchsvolleren Interessengruppen ihr Engagement für den Umweltschutz glaubhaft nachweisen können.

Cain Blythe, CEO und Gründer von CreditNature, erklärte:

"Diese Partnerschaft bietet uns genau die Art von Skalierungsmöglichkeiten, auf die wir hingearbeitet haben. Stabiliti teilt unser Engagement für Integrität und Transparenz, und gemeinsam bauen wir eine Infrastruktur auf, die Unternehmen jeder Größe den Zugang zu naturpositiven Geschäftsabläufen ermöglicht. Indem wir Naturfinanzierung in alltägliche Transaktionen integrieren, verändern wir die Art und Weise, wie Unternehmen sich für die Wiederherstellung von Ökosystemen engagieren, grundlegend: anstatt isolierte Nachhaltigkeitsinitiativen zu verfolgen, können sie nun integrierte und skalierbare Wirkung erzielen."

Will Foulkes, CEO und Mitbegründer von Stabiliti, merkte an:

"Die Rolle von Stabiliti im Rahmen dieser Partnerschaft besteht darin, die notwendige Infrastruktur bereitzustellen, damit Unternehmen Maßnahmen zur Renaturierung zuverlässig, transparent und in großem Maßstab direkt in ihre wirtschaftliche Tätigkeit integrieren können. CreditNature sorgt für die wissenschaftliche Stringenz, die für den Aufbau von Vertrauen in Naturmärkte unabdingbar ist. Ihre akkreditierte Methodik und ihr transparentes Reporting geben unseren Kunden die Gewissheit, dass ihre Beiträge tatsächlich zur Wiederherstellung von Ökosystemen beitragen. Durch diese Partnerschaft können wir Unternehmen eine Lösung anbieten, die wirtschaftlich tragfähig ist und gleichzeitig einen glaubwürdigen Beitrag zum Umweltschutz leistet."

Erschließung neuer Einnahmenströme und Einhaltung der ESG-Kriterien

Die Partnerschaft bietet Unternehmen verschiedene Vorteile. So können die Unternehmen beispielsweise ihre Angebote durch einen nachweisbaren positiven Beitrag zum Umweltschutz von der Konkurrenz abheben, neue umweltfreundliche Einnahmequellen erschließen und aktuelle ESG-Berichtspflichten wie TNFD und EU-CSRD erfüllen. Die im Rahmen der Partnerschaft erstellten nachvollziehbaren Wirkungsberichte zeigen genau, wo und wie die Beiträge eingesetzt werden, wodurch sie den steigenden Anforderungen der Verbraucher und der Regulierungsbehörden in Bezug auf Transparenz gerecht werden.

Die Kollaboration erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da auf den globalen Märkten zunehmend ökologische Verantwortung eingefordert wird. In Anbetracht dessen, dass der Verlust der Natur als eines der größten Risiken für die menschliche Existenz eingestuft wird und eine Finanzierungslücke von schätzungsweise 710 Milliarden US-Dollar besteht, um diesem Problem entgegenzuwirken, sind innovative Finanzmechanismen wie diese Partnerschaft für die Mobilisierung von Kapital in der erforderlichen Größenordnung von entscheidender Bedeutung.

Über CreditNature

CreditNature ist ein Nature Fintech, das die Beziehung zwischen Wirtschaft und Natur transformiert. Wir stellen die erforderliche digitale Infrastruktur für metrikgestützte Naturmärkte bereit und erschließen so skalierbare Investitionsmöglichkeiten für die Wiederherstellung von Ökosystemen. Dank unseres proprietären NARIA-Rahmenwerks können wir verifizierbare Nature Credits generieren und Finanzinstituten so die nötige Sicherheit für Investitionen in die Natur geben.

Über Stabiliti

Stabiliti ist ein Technologieunternehmen mit Fokussierung auf die Natur, das eine programmierbare und in bestehende Finanzsysteme integrierbare Allokationsinfrastruktur entwickelt, um die kontinuierliche Finanzierung von Renaturierungsmaßnahmen in die Weltwirtschaft einzubetten. Mithilfe von Stabiliti können Organisationen konfigurierbare grüne Margen auf Produkte, Dienstleistungen und Finanzströme anwenden und Kapital vollkommen transparent und rückverfolgbar an verifizierte Renaturierungsinitiativen weiterleiten. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen und Finanzinstituten, messbare Auswirkungen auf die Natur in ihre wirtschaftlichen Kernaktivitäten einzubetten, und fördert so die Erschließung skalierbarer privater Investitionen in die Wiederherstellung von Ökosystemen.

Über Will Foulkes, CEO und Mitbegründer von Stabiliti

Will Foulkes ist ein ehemaliger Linklaters-Anwalt und ein international angesehener Experte für Blockchain und digitale Vermögenswerte. Er ist seit 2020 im Bereich Klimatechnologie aktiv und unterstützt neue Initiativen in diesem Sektor. Als CEO und Mitbegründer von Stabiliti treibt Will die Mission des Unternehmens voran, durch alltägliche Finanztransaktionen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten zu können.

Über Cain Blythe, CEO von CreditNature

Cain Blythe ist Gründer, Autor, Redner und Vordenker im Bereich Nature Finance. Er hat bereits zahlreiche Vorträge gehalten, um ein Bewusstsein für die gegenseitige Abhängigkeit unserer globalen Wirtschaft, der Natur und des Klimas zu schaffen. Er ist Gründer und CEO von zwei innovativen Organisationen, CreditNature und Ecosulis, sowie Co-Autor des gemeinsam mit Dr. Paul Jepson veröffentlichten Buches "Rewilding: The Radical New Science of Ecological Recovery". Darüber hinaus ist er vollwertiges Mitglied des Chartered Institute of Ecology and Environmental Management, wurde 2022 als einer der 100 einflussreichsten Umweltschützer Großbritanniens ausgezeichnet, gehört zu den LinkedIn Top Voices in Großbritannien und war 2023 Finalist für die Auszeichnung als Environmental Professional of the Year.

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