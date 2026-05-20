Künstliche Intelligenz verändert ganze Branchen. Die großen Gewinner scheinen auf den ersten Blick längst festzustehen: Chipkonzerne, Cloud-Anbieter und Softwarehäuser dominieren die Schlagzeilen. Doch an der Börse entstehen die spannendsten Chancen oft dort, wo sie die wenigsten erwarten - wie bei diesem AKTIONÄR-Geheimtipp.Der KI-Boom braucht nicht nur leistungsfähige Chips und clevere Software. Er braucht vor allem eines: Rechenleistung. Und genau dafür werden Rechenzentren immer wichtiger. Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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