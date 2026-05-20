Leipzig (ots) -Das erfolgreiche ARD-Kulturmagazin "ttt - titel thesen temperamente" bekommt Verstärkung: Der erfahrene Journalist Thilo Jahn wird künftig als Moderator Teil des Teams und moderiert ab dem 30. August ausgewählte Sendungen. Die Entscheidung für Jahn fiel in einem sorgfältigen, mehrstufigen Auswahlprozess innerhalb der ARD. Mit ihm gewinnt "ttt" einen Moderator, der für fundierten, zugänglichen und zugleich zeitgemäßen Kulturjournalismus steht.Jana Cebulla, Federführung "ttt - titel thesen temperamente" für die ARD und Hauptredaktionsleiterin Kultur und Jugend im MDR:"Wir freuen uns sehr über diese neue Verpflichtung. Thilo Jahn bringt genau die Perspektive mit, die wir für die Weiterentwicklung von 'ttt' suchen: Er verbindet journalistische Tiefe mit der Fähigkeit, Kultur so zu erzählen, dass sie auch über klassische Formate hinaus ihr Publikum erreicht. Er kennt den Kulturbetrieb und dessen Dynamiken, stellt zugleich die richtigen Fragen - und schafft Nähe zu Themen, die oft als komplex gelten. Diese Kombination aus journalistischer Exzellenz, kultureller Kompetenz und authentischer Präsenz macht ihn zu einer idealen Besetzung für 'ttt'. Unser besonderer Dank gilt auch allen beteiligten Redaktionen in der ARD für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit im Prozess der Entscheidungsfindung."Thilo Jahn:"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei 'ttt' und empfinde es als große Ehre, Teil dieses traditionsreichen Kulturmagazins zu werden. 'ttt' steht seit Jahrzehnten für klugen, differenzierten und relevanten Kulturjournalismus - ein Anspruch, der mich absolut begeistert. Kultur berührt mich in jeder erdenklichen Emotion, die ich gerne teile. Gemeinsam mit Siham El Maimouni möchte ich neue Perspektiven eröffnen, spannende Geschichten erzählen und die Vielfalt von Kultur für alle erlebbar und spürbar machen."Thilo Jahn bringt langjährige Erfahrung aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit. Das Publikum kennt ihn aus Formaten für den WDR, DLF Nova und ONE. Seine journalistische Arbeit, die unter anderem mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet worden ist, ist geprägt von inhaltlicher Tiefe und einer großen Nähe zu kulturellen Themen und ihren Akteurinnen und Akteuren. Als Moderator wird er künftig Ausgaben des Magazins übernehmen und neue Impulse setzen.Siham El Maimouni bleibt weiterhin die Hauptmoderatorin der Sendung und wird auch künftig den Großteil der Ausgaben präsentieren. Thilo Jahn ergänzt das Team und übernimmt ab Spätsommer etwa ein Drittel der Sendungen. Damit setzt "ttt" bewusst auf Kontinuität und Weiterentwicklung zugleich."ttt" baut seine Präsenz über die lineare Sendung hinaus kontinuierlich aus. Mit Formaten wie "ttt talk" und "ttt reportage" erschließt die Marke neue Zugänge zu kulturellen Themen und erreicht zusätzliche Zielgruppen.Über "ttt""ttt - titel thesen temperamente" ist seit mehr als 50 Jahren das erfolgreichste Kulturmagazin der ARD. Woche für Woche berichtet "ttt" über aktuelle Ausstellungen, neue Musik, große und kleine Stars, Trends der internationalen Kulturszene und gesellschaftspolitische Debatten. "ttt" zeigt, wie Kultur entsteht, wer sie prägt und warum sie für unsere Gesellschaft von Bedeutung ist. "ttt" wird gemeinschaftlich von verschiedenen ARD-Häusern produziert. Seit Sommer 2025 ist der Mitteldeutsche Rundfunk innerhalb der ARD Federführer dafür.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6278228