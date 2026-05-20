Zürich - Der Wohntraum der Schweizerinnen und Schweizer ist unverändert ein Einfamilienhaus im Grünen. Das zeigt die neueste «Wohntraumstudie» des Hypotheken- und Immobilienspezialisten Moneypark. Doch dieser Traum wird selten wahr, und damit wächst die Unzufriedenheit. So möchten 43 Prozent der Befragten am liebsten auf dem Land leben, die Hälfte träumt vom freistehenden Einfamilienhaus, heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten Studie. Nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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