Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch tiefer in den Handel gestartet. Neben negativen Vorgaben der asiatischen und US-Börsen werden die Märkte weiterhin von den anhaltenden geopolitischen Spannungen sowie den steigenden Renditen amerikanischer Staatsanleihen belastet. Die heute Abend anstehenden Nvidia-Zahlen gelten erneut als zentrales Ereignis. Die Unsicherheit an den Finanzmärkten mit Blick auf den Iran-Krieg und die weiterhin blockierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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