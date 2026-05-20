München (ots) -Ab sofort läuft die Ausschreibung: Gesucht werden frische Serienideen und kreative Stimmen für fiktionale Audioformate für ein junges Publikum! Das Lab - eine gemeinsame Initiative vom Bayerischen Rundfunk und der Drehbuchwerkstatt München - findet im Oktober 2026 in der HFF München statt.Erfolgreiche Formate sind exakt auf ihre Zielgruppen zugeschnitten. Das audience:first AUDIO FICTION lab stellt deshalb die Publikumsfrage ins Zentrum: Wer hört zu? Und was will diese Zielgruppe wirklich?Das Lab richtet sich an Kreative aus allen Sparten, die Lust auf Audio haben und ihre Idee zur Serienreife entwickeln möchten. Unterstützt von erfahrenen Hörspiel-Regisseurinnen und -Regisseuren sowie Expertinnen und Experten aus der Branche wird im Lab ein erster Prototyp produziert.In diesem Jahr werden Stoffe in den zwei Genres Fantasy & Feelgood gesucht. Als Zielgruppe sollen die Ambitionierten, Ablenkungssuchenden und Vereinfachenden nach den Digital Media Types (https://www.digital-media-types.de/de/typen.html) erreicht werden. Wichtig ist, dass die Kombination aus Genre und Zielgruppe schon in der Einreichung konkret benannt wird.Vergeben werden vier Plätze für Creators, die leitend ein neues Projekt entwickeln. Darüber hinaus gibt es weitere vier unterstützende Plätze für Contributors und zwei zusätzliche Plätze für aufstrebende Nachwuchstalente. Die Teilnehmenden profitieren von der Zusammenarbeit mit renommierten Expertinnen und Experten, tiefen Einblicken in zielgruppenorientiertes Storytelling und der Möglichkeit, ein starkes berufliches Netzwerk aufzubauen.Das Lab findet vom 5. bis 9. Oktober 2026 ganztägig in München statt und wird mit einem Pitching-Event im November 2026 vor ausgewählten Branchenvertreterinnen und -vertretern abgeschlossen.HintergrundinformationenDas audience:first AUDIO FICTION lab findet statt im Rahmen des audience:first storytelling lab - eines Gemeinschaftsprojekts des Bayerischen Rundfunks und der Drehbuchwerkstatt München. Realisiert wird es in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Fernsehen und Film München, der ARD Mediathek, ARD Sounds und dem Seriencamp Festival. Es fördert sowohl den Medienstandort Bayern als auch die gezielte Vernetzung von Medienschaffenden und Nachwuchstalenten aus der Region. Ein Highlight des Labs ist die Masterclass, in der eine namhafte europäische Branchenexpertin oder ein Branchenexperte den Teilnehmenden eine internationale Perspektive eröffnet.Termine- Bewerbungsphase: ab sofort bis 1. Juli 2026- Bekanntgabe der ausgewählten Teilnehmenden: Donnerstag, 22. Juli 2026- audience:first AUDIO FICTION lab: Montag, 5. bis Freitag, 9. Oktober 2026 täglich in München, von 9 bis 17 Uhr, außerdem Abendprogramm- Abschlusspitch: 24. November 2026 (remote)Registrierung und detaillierte Informationen finden Sie hier (https://www.br.de/audiencefirst/index.html).Pressekontakt:BR-PressestelleTina PetersenE-Mail: Tina.Petersen@br.deTel. +49 (0)89 5900-10564www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6278359