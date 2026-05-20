Lange Aufenthalte in der Schwerelosigkeit hinterlassen Spuren, die selbst erfahrene Mediziner:innen überraschen. Wenn die Erdumlaufbahn zur Heimat wird, verschieben sich verborgene biologische Prozesse auf eine gänzlich unerwartete Weise. In den Jahren 2015 und 2016 verbrachte der US-Astronaut Scott Kelly knapp ein Jahr an Bord der Internationalen Raumstation, während sein Zwillingsbruder Mark auf der Erde blieb. Diese besondere Konstellation ermöglichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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