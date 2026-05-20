Eschborn (ots) -Schnupfen, Husten, Brennen beim Wasserlassen - Erkältungen und Blasenentzündungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen, mit denen Patienten in die Arztpraxis kommen. Die Beschwerden treten in der Regel rasch nach der Infektion mit den Erregern auf und beeinträchtigen den Alltag der Betroffenen erheblich. Eine aktuelle Übersichtsarbeit in einem Fachjournal [1] bestätigt erneut: Pflanzliche Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich (in ANGOCIN Anti-Infekt N) spielen in relevanten Immunreaktionen und Entzündungsprozessen eine essentielle Rolle. Die Senföle wirken entzündungshemmend sowie antibakteriell und antiviral, können die unangenehmen Beschwerdesymptomatiken effektiv reduzieren und stellen damit eine wirksame Behandlungsmöglichkeit bei Erkältungen und Blasenentzündungen dar. Zahlreiche Studien aus der Praxis zeigen, dass die pflanzliche Kombination bei akuten und wiederkehrenden Atem- und Harnwegsinfektionen wirksam und gut verträglich ist [2-7] und eine sinnvolle Alternative zur Antibiotikatherapie darstellt.Bei Erkältungen und Blasenentzündungen werden immer noch häufig Antibiotika eingesetzt, dabei ist dies oft nicht nötig oder sogar völlig wirkungslos. Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen werden meist durch Viren verursacht, Antibiotika wirken aber nur gegen Bakterien und können hier daher nichts ausrichten. Auch bei Blasenentzündungen empfehlen die Leitlinien für Ärzte bei unkomplizierten Verläufen eine Behandlung ohne Antibiotika.Schneller gesund, weniger RückfälleDie aktuelle Übersichtsarbeit hat zahlreiche wissenschaftliche Publikationen analysiert, darunter auch klinische Studien mit Patienten. Letztere belegen: Patienten profitierten nach Einnahme der Senföl-Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich (ANGOCIN Anti-Infekt N) von einer raschen Beschwerdelinderung und einer verkürzten Krankheitsdauer. Auch Rückfälle und Komplikationen traten im Vergleich zu Antibiotikatherapien seltener auf [1]. Aktuelle Analysen von mehr als 12.000 Verordnungsdaten aus deutschen Arztpraxen zeigen außerdem [8-10]: Sowohl bei akuter Blasenentzündung, akuter Bronchitis und akuten Infektionen der oberen Atemwege treten nach Verschreibung der Pflanzenkombination im Vergleich zu anderen Standardtherapien wie z. B. Antibiotika deutlich weniger Rückfälle auf und es werden im weiteren Verlauf auch weniger Folge-Antibiotika verordnet.Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich schonen die DarmfloraDie Senföle greifen gezielt die Krankheitserreger an, ohne das Mikrobiom im Darm zu belasten. Der Grund: Sie werden bereits in oberen Darmabschnitten ins Blut aufgenommen und entfalten ihre Wirkung direkt an den Ausscheidungsorganen, der Harnblase und der Lunge. Mehrere Untersuchungen bestätigen die gute Verträglichkeit des pflanzlichen Arzneimittels [2-7]. Antibiotika hingegen greifen nicht nur die schädlichen Erreger an, sondern auch die nützlichen Bakterien im Darm. Dadurch kann das fein abgestimmte Zusammenspiel dieser "guten" Bakterien aus dem Gleichgewicht geraten. Häufige Folgen sind Durchfall, Blähungen oder Pilzinfektionen. Auf Dauer kann eine gestörte Darmflora sogar das Immunsystem schwächen.Weniger Resistenzen durch pflanzliche BehandlungWird ein Antibiotikum zu oft oder unnötig eingesetzt, können Bakterien dagegen resistent werden. Das bedeutet, dass sie unempfindlich gegenüber dem Wirkstoff werden und die Behandlung künftig nicht mehr wirkt. Die Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich sind hier im Vorteil: Durch ihren speziellen Wirkmechanismus, der an mehreren Stellen gleichzeitig ansetzt, können Bakterien kaum Resistenzen entwickeln.__________________________________________________________________________Verlässliche Qualität seit mehr als 65 Jahren- Das einzige zugelassene Arzneimittel zur Therapie von akuten unkomplizierten Infektionen der Atemwege und ableitenden Harnwege- Langjährige Forschung und Entwicklung nach höchsten- wissenschaftlichen Standards- Repha - 100 Jahre Kompetenz in der Phytotherapie__________________________________________________________________________Redaktioneller Hinweis: geschlechtsneutrale FormulierungAusschließlich zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemeldung auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Formulierungen in diesem Text sind somit geschlechtsneutral zu interpretieren.__________________________________________________________________________ANGOCIN Anti-Infekt NAnwendungsgebiete:Zur Besserung der Beschwerden bei akuten entzündlichen Erkrankungen der Bronchien, Nebenhöhlen und ableitenden Harnwege. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 02/20.__________________________________________________________________________Literatur:1. Hoch C. C. et al. Isothiocyanates in medicine: A comprehensive review on phenylethyl-, allyl-, and benzyl-isothiocyanates. Pharmacol Res. 201 (2024)2. Goos K.-H. et al. Aktuelle Untersuchungen und Verträglichkeit eines pflanzlichen Arzneimittels mit Kapuzinerkressenkraut und Meerrettich bei akuter Sinusitis, akuter Bronchitis und akuter Blasenentzündung bei Kindern im Vergleich zu anderen Antibiotika. Drug Res 57 (4): 238-246 (2007)3. Goos K.-H. et al. Wirksamkeit und Verträglichkeit eines pflanzlichen Arzneimittels mit Kapuzinerkressenkraut und Meerrettich bei akuter Sinusitis, akuter Bronchitis und akuter Blasenentzündung im Vergleich zu anderen Therapien unter den Bedingungen der täglichen Praxis. Drug Res 56 (3): 249-257 (2006)4. Albrecht U. et al. A combination of tropaeolum majus herb and armoracia rusticana root for the treatment of acute bronchitis. Phytomedicine 116 (2023)5. Albrecht U. et al. Efficacy and safety of the herbal combination containing tropaeola majoris herba and armoraciae rusticanae radix in patients suffering from uncomplicated acute rhinosinusitis: a randomized, double-blind, placebo controlled, two-arm, parallel group, phase IV clinical trial. CMRO 03 (10): 665-681 (2020)6. Fintelmann V. et al. Efficacy and Safety of a Combination Herbal Medicinal Product containing Tropaeoli majoris herba and Armoraciae rusticanae radix for the prophylactic treatment of patients with respiratory tract diseases: A randomised, prospective, double-blind, placebocontrolled phase III trial. CMRO 28 (11): 1799-807 (2012)7. Albrecht, U. et al. Eine randomisierte, Placebo-kontrollierte Doppelblindstudie eines pflanzlichen Arzneimittels aus Kapuzinerkresse und Meerrettich in der Prophylaxe von rezidivierenden Harnwegsinfekten. Curr Med Res Opin 28 (11): 2415-2422 (2007)8. Kassner N. et al. Effectiveness of a Combination of Nasturtium Herb and Horseradish Root (Angocin Anti-Infekt N) Compared to Antibiotics in Managing Acute and Recurrent Urinary Tract Infections: A Retrospective Real-world Cohort Study. antibiotics 13 (11): 1036 (2024)9. Kassner N. et al. Investigation into the Effectiveness of an Herbal Combination (Angocin Anti-Infekt N) in the Therapy of Acute Bronchitis: A Retrospective Real-World Cohort Study. Antibiotics 13(10): 982 (2024)10. Kassner N. et al. An Epidemiological Study on the Effectiveness of Nasturtium Herb and Horseradish Root (Angocin Anti-Infekt N) as well as Other Phytopharmaceuticals, Synthetic Products, and Antibiotics on the Course of Acute Upper Respiratory Tract Infection (aURTI). Antibiotics 15(4): 336 (2026)Pressekontakt:CGC - Cramer-PR im GesundheitswesenFrank EtzelT: 06196 58655 966etzel@cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC - Cramer-PR im Gesundheitswesen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7139/6278455