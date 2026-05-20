Berlin (ots) -Mehr als die Hälfte aller weltweiten Google-Suchanfragen für "Workation" stammt aus Deutschland, neunmal so viel wie aus dem Land auf Platz 2, Polen.Workation ist also kein Nischenthema mehr. Eine neue Analyse von DataPulse Research wertet deshalb 630 Städte weltweit aus und kommt zu drei klaren Spitzenplätzen für drei verschiedene Workation-Typen: Sevilla für den Pragmatiker, Jaipur für den Sparfuchs, Bangkok für den Weltenbummler.Die drei Profile im Detail:- Pragmatiker (Angestellte): Durch EU-/EWR-Vorgaben, A1-Bescheinigung und die 183-Tage-Regel faktisch auf die EU beschränkt. Vorne liegt Sevilla: Flug ab 200 EUR ab Frankfurt, durchschnittlich 21 °C im Jahresmittel und Lebenshaltungskosten mehr als 30 Prozent unter Berlin. Es folgen Ericeira (Portugal) und Valencia.- Sparfuchs (Selbstständige, höchster Gegenwert pro Euro): Weltweite Wahlfreiheit, hier mit Fokus auf den maximalen Gegenwert pro Euro. Jaipur führt mit Lebenshaltungskosten rund 73 Prozent unter Berlin und schlägt bei nahezu gleichem Flugpreis (ca. 580 EUR) auch Bangkok beim Gesamtwert pro Euro.- Weltenbummler (Selbstständige mit Reiselust): Ebenfalls weltweit frei, hier mit Fokus auf Erlebnis und Remote-Work-Infrastruktur. Bangkok führt vor Kuala Lumpur und Chiang Mai. Neun der zehn Plätze liegen in Asien.Die kompletten Top-Listen für alle drei Profile gibt es im interaktiven Workation Atlas: https://www.datapulse.de/workation-atlas/Über die StudieDer Workation Atlas 2026 wertet 630 Städte weltweit aus. Datenquellen: Google Flights (Flugpreise), Numbeo (Lebenshaltungskosten), NomadList (Remote-Work-Infrastruktur), Speedtest Global Index (Breitband) sowie Ahrefs (Suchvolumen) und eine Fraunhofer-IAO-Studie. Pro Land sind maximal zwei Städte je Ranking zugelassen.Autorin: Maria Fernandez.Über DataPulse ResearchDataPulse Research ist ein unabhängiges Datenstudio mit Fokus auf Datenjournalismus und datengetriebene Visualisierungen. Unsere Studien erscheinen regelmäßig in Medien wie Zeit, FAZ, Tagesschau, Welt, Focus, Bild, Statista und Wikipedia.Pressekontakt:Nicolas CaramellaDataPulse Researchpresse@datapulse.de+49 1575 7156873https://www.datapulse.deOriginal-Content von: DataPulse GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176293/6278454