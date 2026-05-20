Zürich - Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum stellt sein Cybersecurity-Geschäft neu auf und führt «Cybersecurity Services» künftig als eigenständige Geschäftseinheit. Samuel Bärfuss wurde zum Managing Director der neuen Einheit ernannt. Parallel dazu wird die Geschäftseinheit «Solutions» unter der Leitung von Matthias von Arx erweitert und auf die Entwicklung und Vermarktung neuer innovativer Lösungen ausgerichtet. Mit der Übernahme der Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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