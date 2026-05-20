Am 20. Mai wird Cher 80 Jahre alt. Wer die Pop-Ikone und ewige Diva kennt, weiss: Zahlen haben sie noch nie beeindruckt Sie braucht keinen reichen Mann - sie hat sich längst selbst zur Legende gemacht. Kaum eine Frau im Popgeschäft hat so früh und so unmissverständlich vorgemacht, was Selbstbestimmung bedeutet: unabhängig von Männern, offen für musikalische Neuanfänge und zugleich kompromisslos im Umgang mit dem eigenen Image. Am 20. Mai wird die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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