Künftig sollen sich EU-Bürger statt mit Personalausweis auch per Smartphone-App ausweisen können. Das soll den Alltag erleichtern. In Deutschland ist das dafür notwendige Gesetz auf dem Weg. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur geplanten Einführung der digitalen Brieftasche (EUDI-Wallet) beschlossen. Per EU-Verordnung ist bereits geregelt, dass jedes Mitgliedsland eine Anwendung für digitale Ausweise auf dem Smartphone bereitstellen muss. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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