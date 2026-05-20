Salzburg (ots) -1:0 für die Umwelt: Zweites Leben für Gastronomiegeräte und ReinigungsmaschinenWährend sich das österreichische Nationalteam mit seinem Torhüter Alexander Schlager intensiv auf die Fußball-WM vorbereitet, um maximale Effizienz auf den Platz zu bringen, greift das Start-up, in das der Sportprofi investiert, genau dieses Prinzip in der Wirtschaft auf: Auf dem digitalen Marktplatz CleanLoop können Unternehmen funktionierende Gastronomiegeräte sowie ungenutzte Reinigungsgeräte und -mittel kaufen und verkaufen. Das Ziel des Re-Use-Geschäftsmodells: Die Umwelt schonen und Unternehmen dabei helfen, Geld zu sparen. Nach dem erfolgreichen Launch in Österreich kann die smarte App nun auch in Deutschland genutzt werden.Die digitale Plattform CleanLoop ermöglicht es Unternehmen, ungenutzte Reinigungsprodukte, genauso wie funktionsfähige Maschinen aus dem Gastronomiebereich und Verbrauchsmaterialien, die jährlich im Wert von Millionen in Unternehmen brachliegen, weiterzuverkaufen oder kostengünstig zu erwerben. In vielen Betrieben lagern Produkte, die nicht mehr verwendet werden - sei es durch Lieferantenwechsel, Überbestellungen oder geänderte Anforderungen. Über die App finden Verkäufer:innen und Interessent:innen zusammen.Vom grünen Rasen zum grünen BusinessNachhaltigkeit ist längst nicht nur mehr ein Imagefaktor, sondern ein entscheidender Punkt in Ausschreibungen und Beschaffungsprozessen. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ökologische Ziele erreichen zu müssen, ohne ihre Kostenstruktur zu belasten. "Mit unserem Ansatz 'Wiederverwenden statt Ressourcen verschwenden' wollen wir Betriebe und Privatpersonen zu nachhaltigem Handeln motivieren und diesen Schritt auch erleichtern", erklärt Unternehmensgründer Roman Hörantner. Neben ökologischen Vorteilen bringt der Handel mit Reinigungsprodukten aus zweiter Hand auch ökonomische Vorteile für alle Beteiligten: Verkäufer:innen vermeiden, dass Maschinen oder Mittel in Abstellräumen und Kellern von Betrieben verkümmern. Zusätzlich generieren sie Einnahmen. Käufer:innen können die Produkte in der Regel um rund 50 bis 70 % günstiger erwerben als vergleichbare Neuware.Nationalteam-Torhüter Alexander Schlager erklärt, warum er als Investor bei CleanLoop mit an Bord ist: "Weil ich von der Idee von Beginn an begeistert war: Mir liegt sehr viel am Erhalt unserer Umwelt. Ich bin zu 100 % vom Re-Use-Gedanken überzeugt und möchte einen Beitrag leisten." Für ihn ist das CleanLoop-Modell mehr als nur ein Geschäftsansatz: "Im Leistungssport lernst du schnell: Erfolg entsteht nicht nur durch mehr Einsatz, sondern durch den smarteren Umgang mit Ressourcen. Und genau dieses Prinzip überträgt CleanLoop auf eine ganze Branche."Weitere Infos unter (https://picker-pr.at/cleanloop-oesterreichs-wm-goalie-schlager-bringt-re-use-start-up-nach-deutschland/)Pressekontakt:Picker PRMag. Julia Fischer-ColbrieTelefon: +43 664 444 8060E-Mail: office@picker-pr.atWebsite: https://www.picker-pr.atOriginal-Content von: PICKER PR - talk about taste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182598/6278530