Andernach (ots) -Viele Berufstätige starten mit klaren Zielen in die Meisterfortbildung: mehr Verantwortung, bessere Perspektiven, ein höheres Einkommen. Doch zwischen Job, Schichtdienst, Familie und Prüfungsdruck wird der Weg zum Meistertitel für viele zur Belastungsprobe. Stephan Rodig und Sebastian Jund haben mit der Bildungsfabrik eine digitale Meisterschule aufgebaut, die Teilnehmer nicht allein lässt, sondern gezielt auf die Prüfung vorbereitet. Warum klassische Vorbereitung oft scheitert und was angehende Meisterschüler besser machen können, erfahren Sie hier.Viele angehende Meisterschüler beginnen ihre Fortbildung mit großem Ehrgeiz. Doch nach den ersten Wochen zeigt sich oft, dass nicht nur der Stoff anspruchsvoll ist. Entscheidend wird, ob Lernen, Arbeit und private Verpflichtungen dauerhaft zusammenpassen. Wer dabei keine klare Orientierung hat, verliert schnell den Anschluss. "Der enorme Druck und das mangelhafte System in der Erwachsenenbildung führen nicht selten zum Abbruch des Kurses oder zum Nichtbestehen der Prüfung", erklärt Stephan Rodig, Geschäftsführer der Bildungsfabrik.Genau hier wollten die Gründer ansetzen und Weiterbildung neu denken. "Wir wussten: Das muss besser gehen", ergänzt Sebastian Jund, Co-Geschäftsführer der Bildungsfabrik. Gemeinsam mit Stephan Rodig gründete er 2022 die digitale Meisterschule, nachdem beide die Defizite des Erwachsenenbildungssystems selbst erlebt hatten. Ihr Ansatz: Weiterbildung soll nicht zusätzliche Hürden schaffen, sondern Teilnehmer so unterstützen, dass sie den Weg zur Prüfung planbar bewältigen können.Wenn feste Termine zum ersten Stolperstein werdenEin zentraler Grund, warum viele angehende Meisterschüler schon früh ins Straucheln geraten, liegt nicht im fehlenden Willen, sondern im Rahmen der Weiterbildung. Klassische Meisterschulen arbeiten häufig mit festen Terminen, starren Stundenplänen und Präsenzphasen, die sich nur schwer mit dem Alltag Berufstätiger vereinbaren lassen. Wer Vollzeit arbeitet, familiäre Verpflichtungen hat oder im Schichtdienst tätig ist, muss die Weiterbildung oft zusätzlich in einen ohnehin vollen Tagesablauf pressen."Wir haben viele Teilnehmer, die im Schichtdienst arbeiten", erklärt Stephan Rodig. "Wenn sie deswegen nicht am Unterricht teilnehmen können, haben sie so die Chance, die Inhalte flexibel nachzuholen." Besonders für Schichtarbeiter wird diese Flexibilität schnell entscheidend. Früh-, Spät- und Nachtschichten passen selten zu festen Unterrichtszeiten. Wer einzelne Einheiten verpasst, verliert nicht nur einen Abend Unterricht, sondern oft auch den Anschluss an den nächsten Themenblock. Der Lernstoff baut weiter aufeinander auf, während offene Fragen liegen bleiben. Genau so entstehen Lücken, die sich später nur mit großem Aufwand wieder schließen lassen.Warum Lernmaterial allein nicht durch die Prüfung trägtEin weiteres Problem zeigt sich dort, wo Weiterbildung vor allem aus Unterlagen, Videos oder Aufgabenpaketen besteht. Auf dem Papier klingt das flexibel: Teilnehmer können lernen, wann sie wollen. In der Praxis bedeutet es aber oft, dass sie mit schwierigen Inhalten allein bleiben. Gerade in der Meistervorbereitung reicht es nicht, Stoff nur bereitzustellen. Entscheidend ist, ob Fragen geklärt werden, bevor daraus echte Wissenslücken entstehen.Denn wer eine Aufgabe falsch versteht, einen Rechenweg nicht sauber nachvollziehen kann oder bei einem Thema den Anschluss verliert, merkt das nicht immer sofort. Ohne regelmäßige Rückmeldung bleibt offen, ob das eigene Wissen wirklich auf Prüfungsniveau ist. Genau deshalb setzt die Bildungsfabrik nicht nur auf Lernvideos und Aufgaben, sondern auch auf Live-Calls, persönliche 1:1-Calls und WhatsApp-Support an sieben Tagen pro Woche. "Der persönliche Draht zu den Teilnehmern ist kein Bonus - sondern System", betont Sebastian Jund. So können Fragen geklärt werden, bevor aus einzelnen Unsicherheiten echte Wissenslücken entstehen.Wer die Prüfung nicht kennt, lernt schnell am Ziel vorbeiEin weiterer Punkt wird oft unterschätzt: Entscheidend ist nicht nur, dass angehende Meisterschüler den Stoff lernen, sondern ob sie ihn auch so anwenden können, wie es in der Prüfung verlangt wird. Viele Teilnehmer beschäftigen sich zwar mit den Inhalten, wissen aber nicht genau, welche Aufgabenformate, Fragestellungen und Anforderungen später auf sie zukommen. So entsteht eine gefährliche Lücke zwischen Theorie und Prüfungspraxis.Genau hier setzt die Bildungsfabrik auf eine möglichst realistische Vorbereitung. Teilnehmer arbeiten mit Übungsaufgaben, die sich an echten Prüfungen orientieren, schreiben bewertete Musterklausuren und können zusätzlich mit alten Prüfungen lernen. "Wer nicht weiß, wie Inhalte in der Prüfung abgefragt werden, bereitet sich im Grunde auf die falsche Prüfung vor", sagt Stephan Rodig. Dadurch wird früh sichtbar, wo noch Unsicherheiten bestehen und welche Themen noch vertieft werden müssen.Bestehen braucht mehr als gute VorsätzeAm Ende zeigt sich: Viele angehende Meisterschüler scheitern nicht, weil ihnen grundsätzlich das Potenzial fehlt. Häufig liegt das Problem in einer Vorbereitung, die zu starr ist, Fragen zu lange offenlässt oder die tatsächlichen Prüfungsanforderungen nicht klar genug abbildet. Genau an diesen Punkten setzt die Bildungsfabrik an: mit Live-Calls, Aufzeichnungen, persönlicher Betreuung, prüfungsnahen Aufgaben und flexiblen Zeitmodellen.So entsteht eine Vorbereitung, die nicht nur Lernstoff vermittelt, sondern Teilnehmer konsequent auf die Prüfung vorbereitet. Unterrichtet wird überwiegend von festangestellten Industriemeistern mit praktischer Erfahrung. Wer sich zusätzlich über staatliche Fördermöglichkeiten informieren möchte, kann dafür den Meister-BAföG-Rechner der Bildungsfabrik nutzen.Sie möchten sich beruflich weiterentwickeln, den Industriemeistertitel erwerben und dabei ein Weiterbildungskonzept nutzen, das sich Ihrem Leben anpasst - nicht umgekehrt? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt zu Stephan Rodig und Sebastian Jund (https://bildungsfabrik-online.de/) auf und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:Bildungsfabrik Coaching GmbHE-Mail: info@bildungsfabrik-online.deWeb: https://bildungsfabrik-online.deRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bildungsfabrik Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171460/6278538