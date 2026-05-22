Die globale Luftfahrtindustrie steht vor einem gewaltigen Wachstumsschub. Airbus, Boeing und andere Hersteller sitzen auf riesigen Auftragsbeständen, gleichzeitig müssen Flugzeuge leichter, effizienter und sparsamer werden. Genau davon profitiert jetzt ein Spezialist aus Österreich.Das Unternehmen liefert Hightech-Komponenten für Tragflächen, Triebwerke und Kabinen moderner Jets. Gleichzeitig investiert der Konzern massiv in neue Werke, Automatisierung und moderne Produktionsmethoden, um vom Hochlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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