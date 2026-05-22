Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 22
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.21
|Shrs:
|75,350,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.52
|Shrs:
|5,050,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.22
|Shrs:
|6,650,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|CHF
|NAV:
|8.30
|Shrs:
|3,250,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|15.92
|Shrs:
|20,100,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.10
|Shrs:
|109,450,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|11.74
|Shrs:
|8,050,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|12.55
|Shrs:
|500,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.51
|Shrs:
|3,350,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.21
|Shrs:
|150,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|7.05
|Shrs:
|3,850,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|9.69
|Shrs:
|4,300,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.83
|Shrs:
|25,000,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.41
|Shrs:
|9,100,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.48
|Shrs:
|113,000,070.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.95
|Shrs:
|22,150,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,240.40
|Shrs:
|51,884,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.30
|Shrs:
|591,900,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.27
|Shrs:
|71,250,000.00
|Tckr:
|FPXR
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GUI
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.26
|Shrs:
|3,226,192.00
|Tckr:
|FGHY
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHA
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.55
|Shrs:
|29,568,545.00
|Tckr:
|FHYG
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|EHI
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.60
|Shrs:
|11,239,715.00
|Tckr:
|FFGE
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|UHI
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.91
|Shrs:
|488,849.00
|Tckr:
|FGHU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|USI
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.89
|Shrs:
|319,042.00
|Tckr:
|FGGB
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|GAH
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.48
|Shrs:
|84,256,438.00
|Tckr:
|FGGG
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|UIH
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.99
|Shrs:
|109,347.00
|Tckr:
|FGGU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|EIH
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.72
|Shrs:
|52,157,800.00
|Tckr:
|FFGC
|Fund:
|FIL JPN EQ RES ENH ETF
|JDM
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|814.77
|Shrs:
|81,060.00
|Tckr:
|FJPI
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.25
|Shrs:
|2,088,487.00
|Tckr:
|FUIG
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.05
|Shrs:
|121,911.00
|Tckr:
|FUIE
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.99
|Shrs:
|101,873,681.00
|Tckr:
|FUIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.18
|Shrs:
|4,335,128.00
|Tckr:
|FEIG
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.93
|Shrs:
|52,827,679.00
|Tckr:
|FEIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EAU
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.33
|Shrs:
|4,973,275.00
|Tckr:
|FEIA GY
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAU
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.32
|Shrs:
|4,350,000.00
|Tckr:
|FGEA
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.96
|Shrs:
|564,086.00
|Tckr:
|FYEI
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.50
|Shrs:
|5,070,328.00
|Tckr:
|FYEP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.75
|Shrs:
|171,763.00
|Tckr:
|FYUE
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.45
|Shrs:
|20,053,175.00
|Tckr:
|FYUP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.91
|Shrs:
|917,921.00
|Tckr:
|FYUI
|Fund:
|FIL GBL QLT VAL ETF
|QGA
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.32
|Shrs:
|950,000.00
|Tckr:
|FGLV
|Fund:
|FIL US QLT VAL ETF
|QUA
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.00
|Shrs:
|500,000.00
|Tckr:
|FUSV
|Fund:
|FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
|QUA
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.80
|Shrs:
|31,450,000.00
|Tckr:
|FFLC
|Fund:
|FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
|QUA
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.15
|Shrs:
|3,450,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
|QUA
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.53
|Shrs:
|109,050,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|EAH
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.35
|Shrs:
|22,266,056.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|QUA
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.00
|Shrs:
|4,228,800.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|EAH
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.96
|Shrs:
|5,301,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL EUR CORP BD RES ENH ETF
|EAU
|Date:
|21/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.97
|Shrs:
|10,620,000.00
|Tckr:
