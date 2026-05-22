Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 22
|21/05/2026
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|21/05/2026
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|119700000.00
|1466300658.21
|9.1338
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|21/05/2026
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|119700000.00
|1466300658.21
|12.2498
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|21/05/2026
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|198800000.00
|2497900596.50
|9.3687
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|21/05/2026
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|198800000.00
|2497900596.50
|12.5649
|USD
