Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, May 22
|21/05/2026
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/05/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|229004.00
|1538562.25
|6.7185
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/05/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|163541389.00
|1119524573.15
|6.8455
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/05/2026
|3DGD
|IE00042EX8S2
|13613494.00
|72654090.22
|5.3369
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/05/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|298181.00
|1645196.15
|5.5174
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|21/05/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3800000.00
|24270560.71
|6.387
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/05/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|92416.75
|6.6549
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/05/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|40465384.00
|269877988.23
|6.6694
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/05/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|309716.00
|1823686.85
|5.8883
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|21/05/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|69158052.00
|598784882.66
|8.6582
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|21/05/2026
|REMD
|IE00063T9YS5
|5671988.00
|32605539.15
|5.7485
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|21/05/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4600000.00
|28730062.12
|6.2457
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|21/05/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|59340000.00
|300716959.49
|5.0677
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|21/05/2026
|RHYE
|IE0000LTAD82
|2230000.00
|12382102.20
|5.5525
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|21/05/2026
|RHYH
|IE000SI9E3I8
|45516.00
|225764.56
|4.9601
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|21/05/2026
|RHYG
|IE000LW5CCQ4
|1950000.00
|10493202.29
|5.3811
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|21/05/2026
|3DCE
|IE000PUAKZP8
|4200000.00
|21021045.26
|5.005
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|21/05/2026
|3DCH
|IE000A537EY2
|237169.00
|1177371.12
|4.9643
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|21/05/2026
|3DCG
|IE000JJMOWY0
|3955810.00
|19677930.73
|4.9744
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|21/05/2026
|RGSC
|IE000OHXGWO8
|1090000.00
|5629163.60
|5.1644
