VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-05-21
|NL0009272749
|3938777.000
|412224599.09
|104.6580
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-05-21
|NL0009272772
|513000.000
|39873070.61
|77.7253
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-05-21
|NL0009272780
|360000.000
|33031273.30
|91.7535
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-05-21
|NL0009690239
|8860404.000
|359456493.10
|40.5689
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-05-21
|NL0009690247
|2208390.000
|37510559.24
|16.9855
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-05-21
|NL0009690254
|2426537.000
|29623788.82
|12.2083
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-05-21
|NL0010273801
|2681000.000
|51019318.85
|19.0300
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-05-21
|NL0010731816
|918000.000
|86343869.20
|94.0565
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-05-21
|NL0011683594
|147800000.000
|7888583348.16
|53.3734
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-05-21
|NL0010408704
|31403010.000
|1280440696.74
|40.7745
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-05-21
|NL0009272764
|318000.000
|20723092.32
|65.1670
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