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PR Newswire
22.05.2026 08:06 Uhr
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VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 22

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-05-21 NL0009272749 3938777.000 412224599.09 104.6580
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-05-21 NL0009272772 513000.000 39873070.61 77.7253
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-05-21 NL0009272780 360000.000 33031273.30 91.7535
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-05-21 NL0009690239 8860404.000 359456493.10 40.5689
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-05-21 NL0009690247 2208390.000 37510559.24 16.9855
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-05-21 NL0009690254 2426537.000 29623788.82 12.2083
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-05-21 NL0010273801 2681000.000 51019318.85 19.0300
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-05-21 NL0010731816 918000.000 86343869.20 94.0565
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-05-21 NL0011683594 147800000.000 7888583348.16 53.3734
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-05-21 NL0010408704 31403010.000 1280440696.74 40.7745
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-05-21 NL0009272764 318000.000 20723092.32 65.1670
© 2026 PR Newswire
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.