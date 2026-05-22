Zürich - Am Devisenmarkt haben sich auch am Freitag vor dem langen Pfingstwochenende die Bewegungen in Grenzen gehalten. Laut Commerzbank wechseln sich in den letzten beiden Wochen die Nachrichten zum Iran-Krieg zwischen Wiederbeginn der Kampfhandlungen und Friedensverhandlungen ab, unter dem Strich habe sich aber wenig getan. Das Euro/Franken-Paar tritt denn auch bei Kursen von 0,9135 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar bewegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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